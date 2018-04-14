Avusturya Başbakanı: Kesin karalıyız, başörtüsü yasaklanacak!
Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Avusturya İslam Cemaatinin temsilcilerine, anaokulu ve ilkokullarda başörtüsü yasağı konusunda “kesin ve kararlı” olduklarını söyledi. İslam Cemaati ise bu tutumu anlayamadıklarını, konuyu diyalogla çözemedikleri taktirde her türlü hukuki mücadeleye başvuracaklarını açıkladı.
Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, ilkokul ve anaokullarında başörtüsü yasağına ilişkin Avusturya’da Müslümanları temsil eden, Başbakanlığa bağlı Avusturya İslam Cemaatinin (İGGÖ) Başkanı İbrahim Olgun ve Kadın Birimi Temsilcisi Carla Amina Baghajati ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Başbakan Kurz, aşırı sağcı hükümetin başörtüsü yasağı konusunda “kesin ve kararlı” bir çizgiye sahip olduğunu kaydetti. Kurz, “İslam Cemaatinin temsilcilerine, hükümet olarak anaokulu ve ilkokullarda başörtüsü yasağını hayata geçirme noktasında kararlı olduğumuzu belirttim” dedi.
BİZİM TUTUMUMUZ NET
İslam Cemaati Başkanı İbrahim Olgun ise Başbakan Kurz’un talebiyle görüşmenin gerçekleştiğini belirterek, “İslam cemaati olarak başörtüsü yasağına ilişkin net tutumumuzu kendilerine ilettik. Başbakan Kurz da kendi yaklaşımını bizimle paylaştı. Ancak bizim bu konudaki yaklaşımımız kesin ve değiştirilemez. Sayın Başbakan’a başörtüsünün dini bir konu olduğunu, Müslümanların kendi özgür iradeleri ile başörtüsünü tercih ettiklerini, bu konuda herhangi bir zorlama ya da baskı olmadığını, ülkede yaşayan Müslüman ailelerin büyük bir çoğunluğunun çocuklarına başörtüsü taktırmadığını da izah ettik. Ancak Başbakanın bu tutumunu anlamlandıramıyoruz. Bu konuyu diyalogla çözemediğimiz taktirde her türlü hukuki mücadeleyi vereceğiz” diye konuştu.
İslam dinine göre ilkokula giden çocuklara başörtüsü takma yükümlülüğü olmadığının bilinen bir gerçek olduğunu belirten Olgun, kaygılarının yasağın lise ve üniversite gibi farklı mecralara taşınması olduğunu da sözlerine ekledi.
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