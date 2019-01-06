Avusturya Başbakanı karda mahsur kaldı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriAvusturya Başbakanı karda mahsur kaldı
GeriAvrupa Avusturya Başbakanı karda mahsur kaldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: Reuters - AFP
06.01.2019 - 18:48, Son Güncelleme:

Avusturya Başbakanı karda mahsur kaldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Avusturya Başbakanı karda mahsur kaldı

Şiddetli soğukların arkasından gelen kar yağışı, hafta sonu Almanya ve Avusturya’ya beyaz esareti yaşattı. Sadece hafta sonu iki metrededen fazla yağan kar, Avusturya’nın bir çok bölgesinin dış dünya ile bağlantısını kesti. Başbakan Sebastian Kurz da mağdurlar arasında.

AVUSTURYA’ya hafta sonu iki metre civarında yeni kar düştü. Bir çok beldenin dış dünyayla bağlantısı kesildi. Mahsur kalan yerlere Avusturya askeri helikopterlerinin yardım uçuşu kötü hava koşulları nedeniyle yapılamadı. Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz da kar mahsurları arasında yer aldı. Grossarltal’da kız arkadaşıyla tatil yapan Kurz, yoğun kar yağışı sonucu Salzburg kentine yapacağı ziyareti iptal etmek zorunda kaldı. 

Avusturya Başbakanı karda mahsur kaldı

Türkiye yolu üzerindeki Avusturya’nın can damarı Tauern otobanı çığ tehlikesi yüzünden trafiğe kapandı. Vorarlberg ve Steiermark eyaletlerindeki 12 bin insan elektriksiz kaldı. St. Koloman’da belde sakinlerine çığ tehlikesi nedeniyle evlerinizden dışarı çıkmayın çağrısı yapıldı.

Avusturya Başbakanı karda mahsur kaldı

UÇAK VE TREN SEFERLERİ İPTAL
Almanya’nın Alpler bölgesi de tamamen kar altında. Çığ tehlikesinin çok yüksek olduğu belirtildi. Berchtesgadener Land’ta 20 yaşındaki bir kadın çığ sonucu kar altında kalarak, hayatını kaybetti. Bad Tölz’de ise buzlanma sonucu meydana gelen kazada 19 yaşındaki bir genç öldü ve ikisi ağır dört kişi yaralandı.
Münih Havaalanında cumartesi günü 130 uçak seferi iptal edildi. 220 civarında gecikme yaşandı. Münih ve civarında tren seferleri aksadı.

Avusturya Başbakanı karda mahsur kaldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Ülkeyi sarsan korsan aşırı sağcı çıktı

Nusret’de yediği altın kapalı etin bedelini ağır ödeyecek

İngiltere’de günlük ölümün en yüksek olduğu 6 Ocak’ta halka dışarı çıkmayın uyarısı

Bakanlığın kapısını kırıp içeri girdiler, bakan arka kapıdan kaçırıldı