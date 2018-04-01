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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BBC Türkçe / Fotoğraf: AP
01.04.2018 - 15:16, Son Güncelleme:

Binlerce Türk için 'sınır dışı' tehlikesi...

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Binlerce Türk için 'sınır dışı' tehlikesi...

BBC Türkçe'nin haberine göre, Avusturya’da yaşayan 18 bin 500 Türkiye kökenli göçmen, sınır dışı edilme tehlikesiyle karşı karşıya.

Avusturya'da yaşayan binlerce Türk'ün çifte vatandaşlık konusundaki kısıtlamalar nedeniyle sınır dışı edilme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu iddia ediliyor. 

BBC Türkçe'nin haberinde şu ifadeler yer alıyor: 

Avusturya'da hükümet ortağı aşırı sağcı Özgürlük Partisi’ne (FPÖ), bu kişilerden ‘Türk vatandaşı olmadıklarını’ kanıtlamalarını istiyor. Hollanda’da yayımlanan Trouw gazetesinin haberine göre, Türk vatandaşı olmadığını kanıtlayamayanlar Avusturya pasaportunu ve bu ülkedeki bütün haklarını kaybedecek.

AVUSTURYA’daki Türkiye kökenli göçmenleri huzursuz eden gelişme, geçen yıl yapılan anayasal değişikliği referandumundan kısa bir süre sonra ortaya çıktı.
Aşırı sağcı FPÖ’ye, kimliği belirsiz kişilerce, Avusturya’da oy kullanan 95 bin Türk seçmenin isimlerinin yer aldığı bir liste gönderildi.
Aşırı sağcı parti, bu listede aynı zamanda Avusturya vatandaşı da olan seçmenlerin bulunup bulunmadığını öğrenmek istedi.
Çünkü Avusturya’da çifte vatandaşlık yasak. FPÖ, listeyi Göçmenlik Bürosu’na gönderdi.
Yapılan araştırmada Türkiye kökenli seçmenlerin oturma iznine sahip olduğu, 18 bin 500’ünün de Avusturya pasaportu taşıdığı belirlendi.

Binlerce Türk için sınır dışı tehlikesi...

ÇİFTE VATANDAŞ KABUL EDİLİYOR

Avusturya makamlarına göre bu kişiler muhtemelen çifte vatandaş. Göçmen Bürosu ise 30 Türkiye kökenli göçmenin çifte vatandaş olduğunu belgeledi. Şimdi sağcı hükümet, Avusturya pasaportuna sahip bu onbinlerce kişiden “Türk vatandaşı olmadıklarını” kanıtlamalarını istiyor.
Bunu resmî olarak kanıtlayamayanlar Avusturya vatandaşlığını kaybedecek ve sınır dışı edilme riskiyle karşı karşıya kalacak.

KANITLAMAK NEREDEYSE İMKANSIZ

Gazeteye göre, çifte vatandaşlığa sahip Türklerin varlığı bir sır değil. Avusturya vatandaşı olmak için başvuran herkes, önceki uyruğundan vazgeçmek zorunda.
Ancak Türkiye’deki yasalar, vatandaşlıktan çıkan kişilerin bir süre sonra yeniden Türk vatandaşlığına başvurmasına izin veriyor.

Birçok Türkiye kökenli göçmen, miras ve mülk edinme gibi konularda sorun yaşamamak için Avrupa ülkelerinde vatandaşlık elde ettikten sonra yeniden Türk vatandaşlığına geçiyor. Sınır dışı edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalan göçmenlerin davasına bakan Viyanalı avukat Kazım Yılmaz, Türk vatandaşı olmadığını kanıtlamanın neredeyse imkansız olduğunu söylüyor.
Türkiye’nin, “vatandaş değildir” diye bir belge vermediğini belirten Yılmaz’a göre, bu kişiler sadece Avusturya vatandaşı.

‘BİNLERCE TÜRKİYE KÖKENLİ PANİK İÇİNDE’
Binlerce Türkiye kökenli göçmenin panik içinde olduğunu söyleyen Yılmaz, bu kişilerin sınır dışı edilmesini beklemiyor.
Bunların birçoğunun Avusturya doğumlu olduğuna işaret eden avukata göre, bu yüzden oturma izni alabilecekler.
Ancak Avusturya pasaportunun iptali ile binlerce kişinin Avrupa Birliği’ndeki haklarını da kaybedeceğini vurgulayan Yılmaz, “Müşterilerimden ikisinin yaptığı iş, Avusturya vatandaşı olmayı zorunlu kılıyor. Eğer vatandaşlığı kaybederlerse, bütün her şeyleri gidecek” diyor.

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