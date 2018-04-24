Avukatına göre Nazi Gelini suçsuz!
NSU örgütüne yönelik davada baş sanık Beate Zschaepe’nin avukatı Hermann Borchert, müvekkilinin örgütün işlediği cinayetlerde suç ortağı olmadığını savundu.
SEKİZİ Türkiye kökenli 10 kişiyi öldürmek, banka soygunu yapmak ve bombalı saldırılar düzenlemekle suçlanan ırkçı terör örgütü NSU davasına Münih’te devam edildi. Duruşmada sanık avukatları, son savunmalarını yapmaya başladı.
Baş sanık Beate Zschaepe’nin avukatı Hermann Borchert, müvekkilinin NSU’nun işlediği cinayet ve saldırılarda suç ortaklığı yapmadığını ileri sürdü. Borchert, “Başsavcının mütalaasında saydığı gerekçeler, ne detayda ne de genel tabloda müvekkilimin suç ortağı olduğunu haklı çıkarmak için yeterlidir” dedi. Borchert başsavcının NSU örgütünün intihar eden üyeleri Uwe Böhnhardt ve Uwe Mundlos’un işlediği cinayetlerde yer aldığını “tek taraflı” olarak göstermeye çalıştığını savunarak, “Ancak bu ne müvekkilimin karakteri ne de siyasi faaliyetleriyle haklı çıkarılamaz” dedi. Avukat savunmasında Zschaepe hakkında başsavcıdan tamamen farklı bir tablo çizeceğini ifade etti.
Borchert savunmasını Zschäpe’nin bir diğer avukatı Mathial Grasel’le birlikte yapıyor. İki avukatın son savunmalarının toplam bir buçuk gün sürmesi bekleniyor.
Federal Başsavcılık mütalaasında sanık Beate Zschaepe hakkında örgütün işlediği 10 cinayet için ömür boyu hapis cezası almasını talep etmişti. Başsavcı sanık hakkında her cinayet için ayrı ayrı ömür hapis cezası istemişti.
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