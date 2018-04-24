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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Deutsche Welle Türkçe
24.04.2018 - 17:57, Son Güncelleme:

Avukatına göre Nazi Gelini suçsuz!

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Avukatına göre Nazi Gelini suçsuz!

NSU örgütüne yönelik davada baş sanık Beate Zschaepe’nin avukatı Hermann Borchert, müvekkilinin örgütün işlediği cinayetlerde suç ortağı olmadığını savundu.

SEKİZİ Türkiye kökenli 10 kişiyi öldürmek, banka soygunu yapmak ve bombalı saldırılar düzenlemekle suçlanan ırkçı terör örgütü NSU davasına Münih’te devam edildi. Duruşmada sanık avukatları, son savunmalarını yapmaya başladı. 
Baş sanık Beate Zschaepe’nin avukatı Hermann Borchert, müvekkilinin NSU’nun işlediği cinayet ve saldırılarda suç ortaklığı yapmadığını ileri sürdü. Borchert, “Başsavcının mütalaasında saydığı gerekçeler, ne detayda ne de genel tabloda müvekkilimin suç ortağı olduğunu haklı çıkarmak için yeterlidir” dedi. Borchert başsavcının NSU örgütünün intihar eden üyeleri Uwe Böhnhardt ve Uwe Mundlos’un işlediği cinayetlerde yer aldığını “tek taraflı” olarak göstermeye çalıştığını savunarak, “Ancak bu ne müvekkilimin karakteri ne de siyasi faaliyetleriyle haklı çıkarılamaz” dedi. Avukat savunmasında Zschaepe hakkında başsavcıdan tamamen farklı bir tablo çizeceğini ifade etti.
Borchert savunmasını Zschäpe’nin bir diğer avukatı Mathial Grasel’le birlikte yapıyor. İki avukatın son savunmalarının toplam bir buçuk gün sürmesi bekleniyor.
Federal Başsavcılık mütalaasında sanık Beate Zschaepe hakkında örgütün işlediği 10 cinayet için ömür boyu hapis cezası almasını talep etmişti. Başsavcı sanık hakkında her cinayet için ayrı ayrı ömür hapis cezası istemişti.

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