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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Deutsche Welle Türkçe / Fotoğraf: dpa
10.09.2019 - 10:52, Son Güncelleme:

Avrupa’yı kadınlar yönetecek!

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Avrupa’yı kadınlar yönetecek!

İlk kez bir kadının başkanlık ettiği Avrupa Komisyonu, hiç olmadığı kadar fazla kadın üyeyle göreve başlıyor. Büyük çoğunluğunu erkek üyelerin oluşturduğu komisyonda sayı artık neredeyse eşitlenmiş durumda.

ALMAN siyasetçi Ursula von der Leyen başkanlığındaki yeni Avrupa Komisyonu’nun hiç olmadığı kadar çok kadın üyesi olacak. Komisyonda, von der Leyen ile birlikte 13 kadın ve 14 erkek görev yapacak. Daha önceki Avrupa Komisyonu 9 kadın ve 19 erkek üyeden oluşuyordu. Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen bugün Brüksel’de yeni üyeleri ve görevlerini açıklayacak.

‘HİÇ BU KADAR KADIN OLMAMIŞTI’
CDU’lu Ursula von der Leyen’in Avrupa Komisyonu başkanlığına seçilmesine Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine katılmadığı gerekçesiyle karşı çıkan SPD, von der Leyen’in önerdiği yeni Komisyon üyelerini memnuniyetle karşıladı. AP’nin SPD’li üyesi Jens Geier, “Komisyonda hiç bu kadar çok kadın üye olmamıştı. Bunun için öncelikle Sayın von der Leyen’ı tebrik etmeliyiz” dedi.

Avrupa’yı kadınlar yönetecekİKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÖNEMLİ KONU
Avrupa Komisyonu’nda Avrupa Birliği’ne (AB) üye olan her ülkenin bir temsilcisi görev yapıyor. Birleşik Krallık’ın 31 Ekim’de AB’den ayrılması öngörüldüğü için bu Komisyon’da İngiliz üye bulunmuyor. Beş yıl süreyle seçilen yeni Komisyon göreve 1 Kasım’da başlayacak. Yeni Avrupa Komisyonu’nun önündeki önemli konulardan birini iklim değişikliği oluşturuyor. Von der Leyen, Avrupa’da karbondiyoksit salınımının azaltılması için alınacak önlemleri öngören tasarının 100 gün için hazırlanmasını hedefliyor. Yıllardır tıkanan AB mülteci reformu da yeni Komisyon’un ele almayı planladığı konular arasında bulunuyor. Bunun yanı sıra ABD ile yaşanan ticaret savaşı, AB bütçesi ve Birleşik Krallık’ın AB’den ayrılması çözüm bekleyen sorunlar arasında yer alıyor.SON SÖZ AP’NİN

Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen’in önerdiği isimler, gelecek haftalarda AP’nin ilgili komisyonları tarafından dinlenecek. AP Genel Kurulu’nda yeni Komisyon üyeleri onaylanmadan önce bazı isimlerde değişiklik yapılabileceği belirtiliyor. Komisyon üyeliği için önerilen Macaristan, Polonya ve Romanya’nın temsilcilerine ilişkin tereddütler bulunduğuna dikkat çekiliyor.

YOLSUZLUK YAPMAKLA SUÇLANIYOR
Eski Macaristan Adalet Bakanı Laszlo Trocsanyi ülkede tartışma yaratan ve daha sonra geri çekilen yargı reformu planları nedeniyle eleştiriliyor. Polonyalı siyasetçi Janusz Wojciechowki hakkında sahte seyahat belgeleri sunduğu şüphesiyle Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Ofisi tarafından açılmış bir soruşturma bulunuyor. Rumen siyasetçi Rovana Plumb da yolsuzluk yapmakla suçlanıyor.

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