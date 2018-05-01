Merkel'in ziyareti Avrupa'ya nefes aldırdı
ABD’nin Almanya’yı en çok etkileyecek olan AB ülkelerinden ithal çelik ve aliminyuma ek gümrük vergisini bir ay daha ertelemesi AB’ye nefes aldırdı.
ABD Başkanı Donald Trump’ın ithal çelik ve aliminyuma yüzde 25 ek gümrük vergisi planı, başta Almanya olmak üzere AB üye ülkelerini çok korkutuyordu. ABD Başkanıyla görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ardından Beyaz Saray’a resmi ziyaret yapan Başbakan Angela Merkel, ek gümrük vergisi uygulamasından vazgeçmesi için Trump’ı ikna etmeye çalıştı. Trump da, AB, Kanada ve Meksika için 1 Mayıs’a kadar tanıdığı süreyi şimdilik 1 Haziran’a ertelediğini açıkladı. Bu süre içinde bir uzlaşma sağlanamazsa, ABD Başkanı Trump ek gümrük vergisinde kararlı. Trump bu tarihin bir daha ertelenmeyeceğini söyledi. Trump’ın sürenin bitimine bir gün kala aldığı uzatma kararı, AB’ye derin bir nefes aldırdı.
Almanya hükümet sözcüsü Steffen Seibert, “Hükümet, muafiyetin kalıcı olmasını bekliyor. AB ve ABD iki tarafın da yararına olumlu bir ticaret ajandası geliştirmeli” diye konuştu.
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