'Avrupa’nın Oscar’ını ‘The Favourite’ aldı

AVRUPA Film Akademisi tarafından 32’ncisi düzenlenen Avrupa Film Ödülleri, Almanya’nın başkenti Berlin’de sahiplerine verildi. Törende ‘En İyi Film’ ödülüne layık görülen yönetmen Lanthimos’un ‘The Favourite’ filmi, 7 ödül daha aldı. Yorgos Lanthimos’a ‘En İyi Yönetmen’ ödülü verilirken, ‘En İyi Komedi Filmi’ de ‘The Favourite’ seçildi. ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülüne ise ‘The Favorite’ filmindeki rolüyle İngiliz oyuncu Olivia Colman layık görüldü. ‘The Favourite’ ayrıca ‘En İyi Kamera’, ‘En İyi Kurgu’, ‘En İyi Kostüm tasarımı’ ve “En İyi Saç ve Makyaj’ dallarında da ödül aldı. EN İYİ OYUNCU ANTONIA BANDERAS SEÇİLDİ

‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödülünü ‘Pain and Glory’ filmindeki rolüyle İspanyol aktör Antonio Banderas elde ederken, ‘En iyi senaryo’ dalındaki ödül ‘Portrait of a Lady on fire’ filminin senaristi Celine Sciamma’ya, ‘En iyi belgesel’ dalındaki ödül de Waad al-Kateab ve Edward Watts’in yönettiği ‘For Sama’ filmine verildi. Avrupa Film Ödülleri, ‘Avrupa’nın Oscarları’ olarak kabul ediliyor.