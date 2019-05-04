Avrupa’nın muhtaç olduğu anahtar Türkiye’dir
700 iş insanının katıldığı Alman-Türk Ekonomi Günü'nde konuşan Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya Başbakanı Armin Laschet, “Türkiye, Avrupa’nın muhtaç olduğu anahtardır” dedi.
AVRUPA Türk İşadamları ve Sanayicileri Derneği (ATİAD) tarafından düzenlenen ve birçok ülkeden 700 iş insanının katıldığı Alman-Türk Ekonomi Günü buluşması, Almanya’nın en büyük eyaleti KRV’nin başkenti Düsseldorf’ta düzenlendi. Eyalet Başbakanı Armin Laschet'in de katıldığı toplantıda konuşan Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Alman sanayi ve ticaret çevrelerini Türkiye’ye yatırım yapmaya davet etti.
GÜÇLÜ BAĞLARI OLAN İKİ MÜTTEFİK
KRV Eyalet Başbakanlığı'nın ekonomi günü dolayısıyla Twitter hesabından yapılan paylaşımda, da “Türkiye-Almaya ilişkileri büyük bir öneme sahip. Serbest ticaretten yana olan iki ülke, uluslararası ilişkilerden kaynaklanan problemlerini de ortaklaşa çözüme kavuşturmakta birbiriyle çok güçlü bağları olan iki ortak müttefiktir. Türkiye, Avrupa’nın muhtaç olduğu bir anahtardır” denildi.
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