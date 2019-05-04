Avrupa’nın muhtaç olduğu anahtar Türkiye’dir

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriAvrupa’nın muhtaç olduğu anahtar Türkiye’dir
GeriAvrupa Avrupa’nın muhtaç olduğu anahtar Türkiye’dir
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
DHA
04.05.2019 - 16:18, Son Güncelleme:

Avrupa’nın muhtaç olduğu anahtar Türkiye’dir

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Avrupa’nın muhtaç olduğu anahtar Türkiye’dir

700 iş insanının katıldığı Alman-Türk Ekonomi Günü'nde konuşan Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya Başbakanı Armin Laschet, “Türkiye, Avrupa’nın muhtaç olduğu anahtardır” dedi.

AVRUPA Türk İşadamları ve Sanayicileri Derneği (ATİAD) tarafından düzenlenen ve birçok ülkeden 700 iş insanının katıldığı Alman-Türk Ekonomi Günü buluşması, Almanya’nın en büyük eyaleti KRV’nin başkenti Düsseldorf’ta düzenlendi. Eyalet Başbakanı Armin Laschet'in de katıldığı toplantıda konuşan Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Alman sanayi ve ticaret çevrelerini Türkiye’ye yatırım yapmaya davet etti. 

Avrupa’nın muhtaç olduğu anahtar Türkiye’dir

GÜÇLÜ BAĞLARI OLAN İKİ MÜTTEFİK
KRV Eyalet Başbakanlığı'nın ekonomi günü dolayısıyla Twitter hesabından yapılan paylaşımda, da “Türkiye-Almaya ilişkileri büyük bir öneme sahip. Serbest ticaretten yana olan iki ülke, uluslararası ilişkilerden kaynaklanan problemlerini de ortaklaşa çözüme kavuşturmakta birbiriyle çok güçlü bağları olan iki ortak müttefiktir. Türkiye, Avrupa’nın muhtaç olduğu bir anahtardır” denildi.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber

1 yıldır aranıyordu, derin dondurucuda bulundu

Merkel, AB'nin yeni başkanı mı oluyor?

5 bin yıllık Troya, Almanların kaçırdığı, Rusların savaş ganimeti olarak ülkesine götürdüğü hazineleri bekliyor

Yeni sosyal yardım yasası, Türkleri de olumsuz etkileyecek