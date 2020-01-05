Avrupa’nın kalbinde Türk malı çıkarması

PSI Düsseldorf’un firmalara promosyon adına son yenilikleri ve ürünlerini sergileme imkanı verdiğini ifade eden Gürz, şunları kaydetti: “Geçen yılın ekim ayında yine sektörün uluslararası fuarlarından PROMEXPO’yu İstanbul’da düzenlemiş, o fuarda da ihracata yönelik iş birliği yaptığımız ülke firma temsilcileriyle anlaşmalar yapmıştık. PSI Düsseldorf fuarında da yeni iş bağlantılarıyla somut sinerji elde etmek, pazar payımızı artırmak istiyoruz. PROMOTÜRK olarak yurt dışı ihracat hamlelerimizi artırma noktasında yoğun çabamız var. 2020 ile birlikte sektörün ekonomik hacmini 100 milyar liranın, ihracatı da 20 milyar liranın üzerine çıkarmak ana hedefimiz olacak. Sektörle ilgili dünyada 40 bin firma faaliyet gösteriyor ve 1 milyona yakın kişi çalışıyor. Promosyon ürünlerinde Çin’den sonra Polonya ve Almanya bu anlamda ileride gözükse de Türkiye olarak, lokasyon, kalite ve hız avantajlarıyla üst sıralara tırmanabiliriz. Ülkemizin üretim potansiyeli, donanımı ve ürün kalitesi buna imkan sağlayacak noktadadır.”

81 ÜLKEDEN 20 BİNİN ÜZERİNDE ALICIYI AĞIRLAYACAK

Verilen bilgiye göre, 7-9 Ocak’ta gerçekleştirilecek fuarda PSI Dusseldorf 2020’de PROMOTÜRK, Türk malı binlerce promosyon ürününü Avrupa’nın kalbinde tüketicilerin beğenisine sunacak. İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından da milli katılım kapsamına alınan fuarda PROMOTÜRK, üye firmalarıyla, teknolojik ürünlerden mekanik ürünlere, deri ürünlerinden tekstile, dekorasyon ürünlerinden ofis malzemelerine, kırtasiyeden seramik el aletlerine, oyuncaklardan çikolata ve şekerlemeye kadar geniş yelpazedeki ürünlerle yerini alacak. PSI Dusseldorf 2020, 81 ülkeden 20 binin üzerinde profesyonel alıcıyla bireysel tüketicilere yönelik on binlerce ziyaretçiyi ağırlayacak. PROMOTÜRK, fuarda, Türkiye’nin promosyon ürünleri sektöründe faaliyet gösteren üye firmalardan imalatçı, üretici, baskıcı, satın almacı ve pazarlamacıları yeni iş bağlantıları kurmaları için uluslararası tedarikçi ve distribütörlerle buluşturacak.