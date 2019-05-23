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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BBC Türkçe / FOTOĞRAF: REUTERS
23.05.2019 - 11:11, Son Güncelleme:

Avrupa’nın ilk çevre dostu camisi İngiltere’de açıldı

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Avrupa’nın ilk çevre dostu camisi İngiltere’de açıldı

Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından finanse edilen, İngiltere’nin Cambridge kentinde açılan ve Avrupa’nın ilk çevre dostu camisi olma özelliğine sahip Cambridge Merkez Camisi bu ayın başında açılarak ramazan ayında hizmet vermeye başladı.

REUTERS’IN haberine göre İngiltere’nin üniversite kenti olan Cambridge’de kurulan Cambridge Merkez Camisi, 30 milyon dolara yapılan ve güneş panelleriyle kaplı, bin kişilik bir kapasiteye sahip. Wild World ile Father and Son şarkılarıyla tanınan, Müslüman olmadan önceki adı Cat Stevens olan şarkıcı Yusuf İslam, caminin hamilerinden. Reuters’a konuşan Yusuf İslam, Müslümanların iklim değişikliği ile mücadelede önemli bir rolünün olabileceğini düşünüyor: “Cami, yeniden eğitim aldığımız ve evrenle olan uyumu açığa çıkarmak için İslam’ın gerçek doğasının derinine indiğimiz sürecin bir parçası. Çoğu Müslüman bunu unutuyor ve iklim değişikliği ile mücadele için yeteri kadar katkı sağlamıyor.”

KARBON SALINIMI YOK
Caminin bahçesi arındırılmış yağmur suyu ile sulanırken yapının hiçbir şekilde karbon salınımına yol açmadığı vurgulanıyor. Cambridge Üniversitesi profesörlerinden, Abdal Hakim Murad olarak tanınan Timothy Winter, “İklim değişikliği ve türlerin yok oluşuna karşı mücadele sadece insanların varoluşunun değil, Allah’ın hediyelerine saygı duymak ve bunları korumanın da mücadelesidir” diyor. İngiltere merkezli Müslüman İklim Hareketi grubunun kurucularından Shanza Ali ise ‘İslam’ın temel değerlerine geri dönülmesiyle’ Müslümanların iklim değişikliği ile mücadelede etkin güçlerden birine dönüşebileceğine inanıyor. Papa Francesco ve Tibet’in ruhani lideri Dalay Lama da çevre dostu mesajlar vermeleriyle bilinin dini liderler arasında. Cambridge’de altı bin Müslüman yaşıyor.

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