Avrupa’nın göbeğinde bir Türk kasabası: Telfs
40 yıl önce çalışmak için Avusturya’nın Tirol eyaletindeki Innsbruck şehrine bağlı Telfs belediyesine gelen Türklerin sayısı, 15 bin nüfuslu kasabanın yüzde 20’sine ulaştı. Türkçe ise kasabada günlük yaşamın bir parçası.
Avusturya’nın Tirol eyaletindeki Innsbruck şehrine bağlı Telfs belediyesi, Innsbruck’a 33, Salzburg’a 215, Münih’e ise 138 kilometre uzaklıkta ve yeşil doğası, sakin ve düzenli yapısı, sanayi ve turizm geliriyle birlikte beldede yaşayan Türklerin sayısıyla dikkatleri çekiyor. Yaklaşık 15 bin nüfuslu şehrin yüzde 20’sine yakınını Türk kökenli vatandaşlar oluşturuyor.
Telfs’e yaklaşık 40 yıl önce tekstilde çalışmak için gelen Türk işçiler, daha sonra bu küçük şehre akrabalarını da getirdi. Zamanla artan Türk nüfusu, 3 bine yaklaştı. İlk dönemde tekstilde çalışan Türkler, daha sonra hizmet sektörü, metal sanayi, turizm, restoran işletmeciliği, esnaflık gibi sektörlere de geçiş yaptı.
TÜRKÇE GÜNLÜK YAŞAMIN BİR PARÇASI
Telfs’te Türkçe, günlük yaşamda çok sık konuşuluyor. İşletme isimlerinde ve menülerde Türkçe kelimeler kullanılırken, her yaştan Türkler kendi aralarında ana dillerinde iletişim kuruyor. Telfs’te hizmet veren marketlerde Türkiye’den gelen ürünler satılıyor. Şehir merkezinde yer alan marketleri işleten vatandaşlar, raflarda Türkiye’den gelen ürünlere yer veriyor. Restoranlardaki menülerde de döner, kebap, lahmacun, sucuklu ve ıspanaklı pide gibi lezzetler, hem Türk hem de Avusturyalı müşterilere servis ediliyor. Şehirde yaşayanların büyük çoğunluğunu İç Anadolu Bölgesi’nden vatandaşlar oluşturuyor.
Konya ve civar iller Ankara, Kırşehir, Aksaray, Niğde’den gelen vatandaşlar, Telfs’teki Türk nüfusunda büyük yer kaplıyor. Bunun yanı sıra Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgeleri’nden de vatandaşlar Telfs’te hayatını sürdürüyor.BELEDİYE BAŞKANI: HEPİMİZ TELFSLİYİZ
Telfs Belediye Başkanı Christian Harting, şehirdeki nüfusun kozmopolit yapısına vurgu yaptı. Harting, “Şu anda Telfs’te 2 bin 500’den fazla Türk kökenli vatandaş yaşıyor. Bizim için hepsi Telfsli. Burada 80’den fazla ülkeden insan yaşıyor. Çoğunluk Türklerden oluşuyor” dedi. Telfs Belediyesi Meclis Üyesi Türk siyasetçi Güven Tekcan ise Türk vatandaşların oylarıyla 2 dönemdir meclis üyeliğine seçildiğini söyledi. Şehrin yaşam açısından çok güzel olduğuna değinen Tekcan, “Telfs’teki vatandaşlarımız köy hayatı yaşıyor. İç içeyiz. O yüzden Türkçe çok sık konuşuluyor. Çocuklarımız güzel Türkçe konuşuyor. Kendi aramızdaki yaşantımız mükemmel. Düğünümüzde de cenazemizde de birlikteyiz. Avusturyalılarla kaynaşmış durumdayız” değerlendirmesinde bulundu.
İMAM MUSTAFA: BİZ SONA GÖREVLİLERİZ
Yaklaşık 4 yıl önce Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Telfs Eyüp Sultan Camisi’ne imam hatip olarak görevlendirilen Mustafa Alsan, ailesinin Türkiye’de olduğunu belirterek, “Ailem Türkiye’de yaşıyor ama Avusturya’da yalnız değilim. Cemaatim var. 2015’te çıkarılan kanundan sonra artık Türkiye’den Avusturya’da bulunan 64 camiye din görevlisi gelemeyecek. Biz son görevlileriz. Biz bırakıp gitsek bile gençlerimiz Cuma hutbelerini okuyabilecek seviyede, Cuma Namazlarını kıldırabilecek seviyede” dedi.AVUSTURYALILAR PİDELERİMİZE BAYILIYOR
Şehirde farklı branşlarda hizmet veren esnaflardan market işleten Selami Bilici, Telfs’te küçük bir Türkiye oluşturduklarını söyledi.
Bilici’nin müşterilerinin yüzde 60’ı Türk, yüzde 40’ı ise Avusturyalı.
Restoran işletmecisi Metin Önen ise Türk yemeklerini Avusturyalıların da beğendiğini, dürüm, kebap, lahmacun ve pidelere bayıldıklarını söyledi.
Kuaför Köksal Kaya da şehirdeki işletmelerin yüzde 25’ini Türklerin çalıştırdığına dikkati çekti.
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