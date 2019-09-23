Avrupa’nın en iyi top modeli Almanya’da seçildi
İlk kez düzenlenen Europe Best Top Model Contest 2019’un finali Almanya’nın Düsseldorf kentinde yapıldı. Aralarında Türklerin de yer aldığı 17 yarışmacı arasından Zimbabweli Marble Nyathi, Europe Best Top Model 2019 seçildi.
DUSSELDORF Crown Plaza Otel’de moda tasarımcısı Ali Adar’ın organizasyonuyla ilk kez düzenlenen Europe Best Top Model Contest 2019 yarışmasında, Türklerin de aralarında olduğu farklı uluslardan 17 genç kız podyuma çıktı. Avrupa’nın en iyi top modeli olmak için yarışan genç kızlar, mayo, serbest stil ve gelinlik olmak üzere 3 kategoride gösteri yaptı.
Yarışmada kural gereği sadece 2019’un birincisi seçilirken; ikinci, üçüncü gibi diğer derecelendirmeler yapılmadı.
Final yarışması Japonyadan gelen piyanist Eri Minaminin mini piyano dinletisiyle başladı. Ardından, Almanya Süperstarını Arıyor (DSDS) yarışmacılarından Severino Seeger sahne aldı ve gösterinin ilk ve son bölümlerinde modellere şarkılarıyla eşlik etti.
SON BÖLÜMDE SORULARI YANITLADILAR
Jürisinde Neuss şehrinin tanınan simalarından Turabi Yıldız, plastik cerrah Dr. Mehmet Atila, gazeteci Barbaros Yüksel, mimar Dr. Achim Onur, Angels Couture Modaevi sahipleri Tuğba Kaygısız ve Güler Can yer alırken, bir koltuk da davetliler arasından seçilen jüri üyesine ayrıldı.
Yarışmanın son bölümünde modeller tekrar sahneye gelerek jürinin sorularını yanıtladı. Zimbabweden Marble Nyathi jüriden en fazla puanı alarak Europe Best Top Model 2019 seçildi. Nyathiye ödülünü Angels Coutureün sahiplerinden Tuğba Kaygısız takdim etti.
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