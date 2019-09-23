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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
DHA
23.09.2019 - 11:50, Son Güncelleme:

Avrupa’nın en iyi top modeli Almanya’da seçildi

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Avrupa’nın en iyi top modeli Almanya’da seçildi

İlk kez düzenlenen Europe Best Top Model Contest 2019’un finali Almanya’nın Düsseldorf kentinde yapıldı. Aralarında Türklerin de yer aldığı 17 yarışmacı arasından Zimbabweli Marble Nyathi, Europe Best Top Model 2019 seçildi.

DUSSELDORF Crown Plaza Otel’de moda tasarımcısı Ali Adar’ın organizasyonuyla ilk kez düzenlenen Europe Best Top Model Contest 2019 yarışmasında, Türklerin de aralarında olduğu farklı uluslardan 17 genç kız podyuma çıktı. Avrupa’nın en iyi top modeli olmak için yarışan genç kızlar, mayo, serbest stil ve gelinlik olmak üzere 3 kategoride gösteri yaptı.
Yarışmada kural gereği sadece 2019’un birincisi seçilirken; ikinci, üçüncü gibi diğer derecelendirmeler yapılmadı.
Final yarışması Japonyadan gelen piyanist Eri Minaminin mini piyano dinletisiyle başladı. Ardından, Almanya Süperstarını Arıyor (DSDS) yarışmacılarından Severino Seeger sahne aldı ve gösterinin ilk ve son bölümlerinde modellere şarkılarıyla eşlik etti.

Avrupa’nın en iyi top modeli Almanya’da seçildi

SON BÖLÜMDE SORULARI YANITLADILAR
Jürisinde Neuss şehrinin tanınan simalarından Turabi Yıldız, plastik cerrah Dr. Mehmet Atila, gazeteci Barbaros Yüksel, mimar Dr. Achim Onur, Angels Couture Modaevi sahipleri Tuğba Kaygısız ve Güler Can yer alırken, bir koltuk da davetliler arasından seçilen jüri üyesine ayrıldı.
Yarışmanın son bölümünde modeller tekrar sahneye gelerek jürinin sorularını yanıtladı. Zimbabweden Marble Nyathi jüriden en fazla puanı alarak Europe Best Top Model 2019 seçildi. Nyathiye ödülünü Angels Coutureün sahiplerinden Tuğba Kaygısız takdim etti.

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