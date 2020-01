Avrupa’nın en büyük cemevi yeni başkanını seçti

CEMEVİNİN toplantı salonunda gerçekleşen kongrede Divan Başkanlığı’na Britanya Alevi Federasyonu Başkanı İsrafil Erbil, üyeliklere de Dr. İsmail Bulut ve eski başkanlardan Hüseyin Üzüm seçildi. Yaşar İsmailoğlu, Vakıf Denetleyici, Dilan Gülüm de sekreterlik görevine getirildi. Belediye Meclis Üyesi Ergin Erbil, Tolga Aramaz, Erdal Doğan, ‘Dede’ Ali Dereli, Mehmet Yüksel, ‘Ana’ Yadigar Aslan, Hatice Dereli, cemevi geçmiş dönem başkanlarından Hüseyin Üzüm, Yaşar Demiralay ve Hüseyin Çifçi, Ecz. Ali Gül Özbek, CHP İngiltere Birliği Başkanı Kazım Gül, iş insanları İbrahim Uzun, Ali Köroğlu ve Kemal Has da kongreye katılanlar arasında yer aldı.





‘GÖREVİMİZ HER CANIMIZI BU ÇATI ALTINDA BULUŞTURMAK’

Geçen dönem başkanı Kadir Yürük, Elazığ’daki depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı; yaralılara acil şifalar diledi. Seçimde 631 delegenin 340’ının oyunu alarak seçimi kazanan Zeynel Akdoğan şöyle konuştu: “Bildiğiniz gibi içinde bulunduğumuz ve hizmete tabi olduğumuz kurum öyle sıradan bir kurum, bir cemevi değildir. Avrupa’nın en büyük ve üye sayısı olarak da en kalabalık üyeye sahip, İngiltere’de yaşayan bütün Alevilerin emeği ve katkılarıyla tamamlanmış, İskoçya’dan Galler’e kadar her canımızın emeğinin olduğu, bu sebeple yapımı ve hizmeti nedeniyle ‘Dergah’ niteliğini hak etmiş, yolumuz için birliğimiz için çok kıymetli bir hazinemizdir. Bu bilinçle dergahımızı daha etkin ve saygın bir konuma getirmek, ismine daha yakışır bir şekilde kendisine Aleviyim diyen, Türk, Kürt, Arap, Laz, Çerkez, Bektaşi, Çepnı yani kendini Alevi olarak gören, her canımızı bu çatı altında buluşturmak bizim temel görevimiz olacaktır” dedi.