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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Celal ÖZCAN, BERLİN / Fotoğraf: dpa
24.05.2019 - 10:40, Son Güncelleme:

Avrupa’nın birliği tehlikede

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Avrupa’nın birliği tehlikede

Avrupa kıtası refaha savaşla değil, barışla ulaşacağı gerçeğini iki dünya savaşını yaşadıktan sonra anladı. Savaşlarla birbirini yiyen Avrupa, bir barış projesi olarak AB’yi kurdu.

Avrupa’nın birliği tehlikedeİLK adımı savaşın enkaza çevirdiği Almanya, Fransa, İtalya ve Benelüks ülkeleri attı. Savaş ekonomik çıkarlardan dolayı çıktığı için başı ekonomi çekti.
Bu ülkeler arasında çelik ve kömür pazarında başlayan ortak pazar zamanla genişleyerek, ‘Avrupa’nın Birliği’ne dönüştü.
1989’da Doğu-Batı arasında duvarların yıkılmasıyla birleşik Avrupa hayali daha da gerçek oldu.
Schengen’le AB ülkelerinde malların ve insanların serbest dolaşımı başladı. Ardından ortak para birimi Euro tedavüle girdi.
AB projesi sayesinde Avrupa kıtası 70 yıl önce hiç tasavvur edemeyeceği bir barış ortamı ve bugünkü yüksek refah düzeyine ulaştı.

AVRUPA YORGUNLUĞU
Ama bu barış projesi hem içerden hem de dışarıdan bugüne kadar yaşamadığı kadar çok ciddi bir dağılma tehlikesi yaşıyor.
İngiltere’yle başlayan Brexit, bulaşıcı bir hastalık gibi diğer ülkelere de yayılma yolunda.
AB, hem içeriden hem dışarıdan ciddi tehditlerle karşı karşıya.
Neden?
Farklı güçte ekonomiye sahip ülkelerde ortak para birimi, AB’nin birliğini sarstı. Hedefi kıtada refah düzeyini eşitlemek, bölgeler arası farkı kapatmak olan AB’de ülkeler arasındaki zengin-fakir makası açıldı.
2008’de yaşanan mali kriz ve 2015’teki mülteci krizi, yangını daha da körükledi.
Mali krizden Brüksel’i, AB’yi sorumlu gösteren milliyetçi hareket ve partiler yükselişe geçti.
İtalya, İspanya gibi güney Avrupa ülkelerinde insanlar kuzey Avrupa’nın kendilerini sömürdüğü duygusunu taşıyor. Kuzey Avrupa’da ise paraların tembel güneye akıtıldığı algısı yerleşiyor.
10 yıldır ücret zammı görmeyen İngilizler, bundan AB’yi sorumlu tutuyor. Ceplerindeki paranın azaldığını düşünen ve işini kaybetme korkusu yaşayan insanlar, radikal milliyetçi partilere yöneliyor.

KADER SEÇİMİ
Avrupa’yı daha çok birlikteliğe çağıran yerleşik siyasi partiler ise ülkelerin farklı çıkarları nedeniyle, mevcut sorunlara çözüm üretemiyor.
Avrupa, bu şartlar altında Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine gitti. Pazar günü sona erecek seçimler AB’nin geleceğini belirleyecek.
Milliyetçi ve aşırı sağ partiler sandıktan zaferle çıkarsa, bu barış projesi ciddi tehlikeye girecek. AP eski başkanı Martin Schulz, “Avrupa daha çok Avrupa’dan dolayı değil, milli egoizmlerden dolayı dağılır” dedi. AB’nin dağılması, kıtanın yeniden milli çıkar kavgalarına geri dönmesi, kıtada barışın yeniden tehlikeye girmesi demek.
Avrupa’nın, birliğini korumaktan başka alternatifi yok.

 

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