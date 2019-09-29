Avrupa’nın 25 noktasında başörtülü kadınlara ayrımcılığa karşı sokağa çıktılar
Avrupa ülkelerinde başörtüsü takan Müslüman kadınların gündelik hayatta uğradıkları ayrımcılığa, şiddete ve İslamofobiye karşı, ‘Ayrımcılığa Karşı Çeşitliliği Destekle’ etkinliği düzenlendi. Avrupa ülkelerindeki 25 noktada yapılan sokak etkinliklerinde on binlerce kişiye ulaşıldı.
AVRUPA’DA başörtüsü takan Müslüman kadınların uğradıkları ayrımcılığa karşı farklı ülke ve şehirlerdeki 25 noktada yapılan etkinliğin sorumlusu İlknur Küçük, toplumda artan İslamofobiye dikkat çekmek amacıyla Avrupa İslam Toplumu Milli Görüş Kadınlar Teşkilatı öncülüğünde sokak etkinlikleri düzenlendiğini söyledi. Küçük, geçen yıl Almanya’nın Köln ve Hamburg şehirlerinde yaptıkları sokak çalışmasının ikincisini bu yıl Berlin, Frankfurt, Amsterdam, Rotterdam, Dortmund gibi 25 ayrı noktada yaptıklarını belirterek “Heyecanlıyız. Geçtiğimiz yıldan çok iyi geri dönüşler aldık. Marketlerde başörtülü kadınları görüyorduk ama onlarla konuşmaya korkuyorduk. Çok az da olsa negatif söylemler de oldu tabii. ‘Ülkenize gidin, başınızı açın’ gibi. Onların hepsini soğukkanlı ve güler yüzle karşıladık. Sonuçta on binlerce kişiye ulaştık” dedi.
ÇOCUKLAR ÖĞRENİRSE KENDİ ÇOCUKLARINA DA ÖĞRETİR
Köln’deki standa farklı kültürden birçok insan katıldı. Micheil Pomer isimli Alman vatandaşı “Çocuklarımıza küçük yaşta farklılıkları öğretmemiz gerekli” derken isminin Lara olduğunu söyleyen bir Alman ise, “Kadınlar için yaptığınız bu etkinliği çok olumlu buldum” dedi. Brezilya kökenli öğretmen Daniel Liebisch, “Irkcılığın tümünü, özellikle kadınlara yapılanı şiddetle kınıyorum” ifadelerini kullanırken, Vier isimli Alman kadın, “Farklılıkların, okullarda erken yaşta çocuklara öğretilmesi lazım ki onlar da ileride kendi çocuklarına bunu öğretsin” dedi.
ÖN YARGIYA KARŞI DOĞRUYU ANLATMAYA ÇALIŞTIK
Fas kökenli Tarık Maso isimli erkek öğretmen ise görev yaptığı okulda birçok ülkeden öğrencilerin bulunduğunu dikkati çekerek, “Çocuklara farklılıkları doğru şekliyle anlatmaya çalışıyoruz” sözleriyle görüşlerini paylaştı.
Milli Görüş Köln Bölge Başkanı Selahattin Demirci de “Dinimize ön yargıyla bakan insanlara doğrusunu anlatarak, özellikle kadınlara ayrımcılık ve şiddetin olmaması gerektiğini sokak etkinliğimizde anlatmaya çalıştık. Emeği geçen tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum” dedi.
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