Avrupa’nın 25 noktasında başörtülü kadınlara ayrımcılığa karşı sokağa çıktılar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriAvrupa’nın 25 noktasında başörtülü kadınlara ayrımcılığa karşı sokağa çıktılar
GeriAvrupa Avrupa’nın 25 noktasında başörtülü kadınlara ayrımcılığa karşı sokağa çıktılar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
DHA
29.09.2019 - 12:07, Son Güncelleme:

Avrupa’nın 25 noktasında başörtülü kadınlara ayrımcılığa karşı sokağa çıktılar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Avrupa’nın 25 noktasında başörtülü kadınlara ayrımcılığa karşı sokağa çıktılar

Avrupa ülkelerinde başörtüsü takan Müslüman kadınların gündelik hayatta uğradıkları ayrımcılığa, şiddete ve İslamofobiye karşı, ‘Ayrımcılığa Karşı Çeşitliliği Destekle’ etkinliği düzenlendi. Avrupa ülkelerindeki 25 noktada yapılan sokak etkinliklerinde on binlerce kişiye ulaşıldı.

AVRUPA’DA başörtüsü takan Müslüman kadınların uğradıkları ayrımcılığa karşı farklı ülke ve şehirlerdeki 25 noktada yapılan etkinliğin sorumlusu İlknur Küçük, toplumda artan İslamofobiye dikkat çekmek amacıyla Avrupa İslam Toplumu Milli Görüş Kadınlar Teşkilatı öncülüğünde sokak etkinlikleri düzenlendiğini söyledi. Küçük, geçen yıl Almanya’nın Köln ve Hamburg şehirlerinde yaptıkları sokak çalışmasının ikincisini bu yıl Berlin, Frankfurt, Amsterdam, Rotterdam, Dortmund gibi 25 ayrı noktada yaptıklarını belirterek “Heyecanlıyız. Geçtiğimiz yıldan çok iyi geri dönüşler aldık. Marketlerde başörtülü kadınları görüyorduk ama onlarla konuşmaya korkuyorduk. Çok az da olsa negatif söylemler de oldu tabii. ‘Ülkenize gidin, başınızı açın’ gibi. Onların hepsini soğukkanlı ve güler yüzle karşıladık. Sonuçta on binlerce kişiye ulaştık” dedi.

Avrupa’nın 25 noktasında başörtülü kadınlara ayrımcılığa karşı sokağa çıktılar
ÇOCUKLAR ÖĞRENİRSE KENDİ ÇOCUKLARINA DA ÖĞRETİR
Köln’deki standa farklı kültürden birçok insan katıldı. Micheil Pomer isimli Alman vatandaşı “Çocuklarımıza küçük yaşta farklılıkları öğretmemiz gerekli” derken isminin Lara olduğunu söyleyen bir Alman ise, “Kadınlar için yaptığınız bu etkinliği çok olumlu buldum” dedi. Brezilya kökenli öğretmen Daniel Liebisch, “Irkcılığın tümünü, özellikle kadınlara yapılanı şiddetle kınıyorum” ifadelerini kullanırken, Vier isimli Alman kadın, “Farklılıkların, okullarda erken yaşta çocuklara öğretilmesi lazım ki onlar da ileride kendi çocuklarına bunu öğretsin” dedi.

Avrupa’nın 25 noktasında başörtülü kadınlara ayrımcılığa karşı sokağa çıktılar
ÖN YARGIYA KARŞI DOĞRUYU ANLATMAYA ÇALIŞTIK
Fas kökenli Tarık Maso isimli erkek öğretmen ise görev yaptığı okulda birçok ülkeden öğrencilerin bulunduğunu dikkati çekerek, “Çocuklara farklılıkları doğru şekliyle anlatmaya çalışıyoruz” sözleriyle görüşlerini paylaştı.
Milli Görüş Köln Bölge Başkanı Selahattin Demirci de “Dinimize ön yargıyla bakan insanlara doğrusunu anlatarak, özellikle kadınlara ayrımcılık ve şiddetin olmaması gerektiğini sokak etkinliğimizde anlatmaya çalıştık. Emeği geçen tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum” dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber
Avrupa’nın 25 noktasında başörtülü kadınlara ayrımcılığa karşı sokağa çıktılar
‘Çeşitliliği Destekle’ etkinliğinde bıçaklı saldırı
Almanya’da aşırı sağcılar silahlanıyor
Önce kendi kapınızın önünü temizleyin