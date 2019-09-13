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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / FOTOĞRAF: REUTERS
13.09.2019 - 10:40, Son Güncelleme:

‘Avrupalı yaşam biçimi göçe karşı olmamalı’

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‘Avrupalı yaşam biçimi göçe karşı olmamalı’

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, 1 Kasım’da görevi kendinden devralacak halefi Ursula von der Leyen’in yeni kabinesindeki görev dağılımında göç konusunu ‘Avrupalı Yaşam Biçimini Korumak’ adlı dosyaya dahil etmesini eleştirerek, “Avrupalı yaşam biçiminin göçe karşı olması fikrinden hazzetmiyorum. Esasen uzaklardan gelenleri kabul etmek Avrupalı yaşam biçiminin bir parçası” dedi.

BRÜKSEL’de Euronews’a konuşan Jean-Claude Juncker, Avrupalı olmanın ırk ve uyruk gözetmeden herkese saygı duymayı gerektirdiğini vurguladı. Juncker, 1 Kasım’da kendinden görevi devralacak Von der Leyen’in başkanlığa seçilme sürecinin ise şeffaf olmadığını öne sürdü.

İNGİLİZLER ‘YARI ZAMANLI’ AVRUPALI
Konuşmasında Brexit konusuna da değinen Juncker, Brexit’in hem İngiltere hem de AB için bir kayıp olacağını kaydederek, konunun referanduma götürülmesini ‘hata’ olarak değerlendirdi. Komsiyon Başkanı, AB’nin İngiltere’ye 40 yıl boyunca birliğin bir parçası olduğunu söylediğini ancak Londra yönetiminin ortak politikalara katılım konusunda isteksiz davrandığını ifade etti. Junker “İngilizler zaten başından beri ‘yarı zamanlı’ Avrupalıydı. Bizim ‘tam zamanlı’ Avrupalılara ihtiyacımız var” açıklamasında bulundu.

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