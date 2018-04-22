‘Avrupalı Türklere hak arama yöntemlerini anlatıyoruz’
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Avrupa’da haksızlığa veya ayrımcılığa uğrayanlara kurum olarak destek verdiklerini söyledi.
KAMUNUN hedefinin, refahı artırmak, toplumda huzur ve barışı sağlamak olduğunu belirten Şeref Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumunun da (KDK) aynı doğrultuda gayret sarf ettiğini söyledi. Avrupa’da geçen yıl yapılan seçimlerde ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam düşmanlığının arttığına işaret eden Malkoç, bunun da orada yaşayan Müslümanlara ve Türklere büyük zararları olduğunu ifade etti. Yurt dışı programlarına ağırlık verdiklerini, Türklerin yoğunlukla yaşadığı ülkelerde çalışma yürüttükleri bilgisini veren Malkoç, şöyle konuştu:
“Avrupa’da haksızlığa veya ayrımcılığa uğrayanlara hak arama yöntemlerini anlatıyoruz. Avrupa’daki Türklere kendi haklarının neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanmaları gerektiğini, bunun yöntemini gösteriyoruz. Avrupa’nın herhangi bir ülkesinde bizim insanımız bir haksızlığa, ayrımcılığa maruz kaldığında mutlaka hakkını aramalıdır. Hak arama alışkanlığını yaygınlaştırmamız gerekiyor. Örneğin, Belçika’da bu saldırılara maruz kalmış kişilere, insan hakları kurumlarına nasıl müracaat edeceklerini, ombudsmanlığa nasıl ulaşacaklarını anlatıyoruz.”
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