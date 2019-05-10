Avrupalı Türklere çağrı: Üniversite mezunu olmanız için kapımız size açık
AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Köln’de yaptığı açıklamada yüksek öğretim imkanı bulamayan Avrupalı Türklere seslendi ve üniversite mezunu olabilmeleri için kapılarının açık olduğunu söyledi.
ANADOLU Üniversitesi (AÜ) Batı Avrupa Bürosu’nun Almanya’nın Köln kentinde düzenlediği iftara katılan AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, iftar sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Çomaklı, “Anadolu Üniversitesinin açık öğretim sistemi, Türk devlet teşkilatının dünyaya yayılmış olan eğitim sisteminin öncüsü olarak karşımıza çıkıyor. Biz de yapmış olduğumuz faaliyetlerle daha çok Türk ve daha çok soydaşımıza bu eğitim hizmetlerini götürmeyi amaçlıyoruz. Avrupa’da yaşayan Türklere de üniversite mezunu olabilmeleri için kapımız açık” dedi.
Öğrenci sayısı olarak dünyadaki ilk üç üniversiteden biri olduklarını ifade eden Çomaklı, Anadolu Üniversitesi binasının dijital dünyanın eğitim binası olacağını dile getirerek, “Buraya gelme sebebimiz öğrencilerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza ve burada yaşayan Türklere ‘biz dijital dönüşüm konusunda yerimizde durmadık, devam ediyoruz ve daha da iyisini yapacağız’ mesajını vermektir” ifadelerini kullandı.
PROGRAMLARIMIZA BİR BAKIN
Açıköğretim programları hakkında da bilgi veren Çomaklı “İlahiyat programlarıyla beraber sosyoloji ve tarih programlarımız var. Bununla birlikte çocuk bakımı, yaşlı bakımı gibi oldukça geniş alana hitap eden programlarımız var. İnsanlar dilediği programı girip seçebilir. Kitaplarımız artık dijital alanda. Dünyada akredite olmuş şekilde öğrencilerimize hizmet sunuluyor. Öğrencilere kendi yeteneklerine uygun, dışarıya gitmeden evlerinden eğitim alabilecekleri programlara girip bakmalarını tavsiye ediyoruz” dedi.
2019-2020 eğitim öğretim dönemi Batı Avrupa Yüksek Öğretim Programları seçme sınavı için kayıt yaptırmak isteyenlerin, 22 Haziran 2019 tarihine kadar başvuru yapmaları gerektiği belirtildi. 7 ülkedeki 13 merkezde sınavları yapılan programlar için, üniversitenin internet sitesinde daha geniş bilgi yer alıyor.
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