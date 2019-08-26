Avrupalı Türkler tatilde Almanların 2 katını harcıyor
Türkiye’ye tatile giden Avrupalı Türklerin geçen yılki kişi başı ortalama harcamaları, Alman turistlerin 590 Euro olan ortalamasının üzerinde gerçekleşti. TAVAK’ın araştırmasına göre Avrupalı Türkler geçen yıl Türkiye’de kişi başı bin 175 Euro harcadı.
Türkiye Avrupa Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı’nın (TAVAK) ‘Avrupalı Türklerin Türk Turizmindeki Önemi’ başlıklı araştırmasına göre, geçen yıl 2.8 milyon Avrupalı Türk tatilini Türkiye’de geçirdi. Bunun 1.9 milyonu Almanya’da yaşayan Türklerden oluştu. Tatil için Türkiye’yi tercih eden Avrupalı Türkler geçen yıl yaklaşık 3.3 milyar Euro bıraktı.
Araştırmaya göre, Avrupalı Türklerin yaklaşık yüzde 47’si tatilini Türkiye’de geçiriyor ve Türkiye’de ortalama 24 gün kalıyorlar. Artık yalnızca ailelerini ziyaret etmek için değil, aynı zamanda İstanbul, Antalya, Bodrum, Çeşme, Alaçatı, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz gibi sahillerde tatillerini geçirmek için gelen Avrupalı Türklerin en gözde tatil yerini ise İstanbul, Çeşme ve Alaçatı oluşturuyor.
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Araştırmaya göre, Türkiye’ye giden ve ortalama kalış süreleri 16 gün olan Almanların kişi başı toplam harcamaları 2018’de ortalama 590 Euro iken Avrupalı Türklerin kişi başı ortalaması yaklaşık bin 175 Euro oldu. Böylece, Avrupa’dan giden Türkler Alman turistlerin neredeyse iki katı harcama yapmış oldu. 2018 için tahmin edilen ortalama harcama miktarı olan bin 175 Euro’nun 460 Euro’su konaklama için harcanırken, eğlence bu harcamaların yüzde 9’unu, yiyecek, içecek, eğlence ve hediye masrafları da yüzde 45’ini oluşturdu.
Avrupalı Türklerin 2018’de Türkiye’de bıraktığı yaklaşık 3.3 milyar Euro’nun, 2015’te Türkiye’ye giden 5.7 milyon Alman turistin bıraktığı 3.9 milyar Euro’ya yakın gerçekleşmesi de dikkati çekti.
AB’DE 5.7 MİLYON CİVARINDA TÜRK VAR
TAVAK Vakfı’nın tespitlerine göre 28 üye ülkeden toplam 510 milyon nüfuslu Avrupa Birliği (AB) sınırları içerisinde 5.7 milyonun üzerinde Avrupalı Türk yaşıyor. Bunların 2.4 milyonu Türk vatandaşlığı taşıyor AB’de en fazla Türk nüfusuna sahip ülkeler ise 3 milyon 90 binle Almanya, 478 bin 330’la Hollanda ve 434 bin 540’la da Fransa olarak belirlendi.
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