Avrupalı Türkler Farabi’yi kitaplaştırdı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriAvrupalı Türkler Farabi’yi kitaplaştırdı
GeriAvrupa Avrupalı Türkler Farabi’yi kitaplaştırdı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
İHA
08.08.2019 - 10:43, Son Güncelleme:

Avrupalı Türkler Farabi’yi kitaplaştırdı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Avrupalı Türkler Farabi’yi kitaplaştırdı

Hollanda’da Türk kültür değerlerini Hollandaca ve farklı dillere tercüme etmeye devam eden Hollanda Türkevi Araştırmalar Merkezi, yayınlarına Avrasya Yazarlar Birliği ve Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi iş birliği ile ünlü Türk filozofu Farabi ve fikirlerinin tanıtılması amacıyla İngilizce ‘Al-Farabi: Philosophy of the Second Master’ kitabını ilave etti.

 Avrupalı Türkler Farabi’yi kitaplaştırdıFARABİ kitabı, Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi öğretim görevlisi Zhakypbek Altayev tarafından kaleme alındı. ‘Farabi’nin hayatı, metafizik düşünceleri, felsefe ve din anlayışı, sosyal-psikolojik görüşleri’nin yer aldığı kitapta, ‘Farabi’nin İslam düşüncesi ve Avrupa felsefesine katkıları’ da ele alınıyor. Türkevi Araştırmalar Merkezi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Avrupa’da Türklerin gelecek vizyonu dört ana sütundan oluşur. Bunlar başlıklar halinde şunlardır: Yarım yüzyılı aşan göçmenlik tecrübemiz, Türkistan ve Anadolu irfanı, kültür tarihi, içinde yaşadığımız Avrupa kültür tarihi ve küresel gelişmelerdir. Hollanda Türkevi Araştırmalar Merkezi Avrupa’da geleceğimizi oluşturan bu dört temel etrafında faaliyetler gerçekleştirmektedir. İçinde yaşadığımız ülkelerin dillerinde kitaplar yayınlamakta ve literatür oluşturmaktadır. Özellikle Türkistan ve Anadolu irfanı çerçevesinde Hoca Ahmet Yesevi, Mevlana Celaleddin Rumi, Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli, Ahi Evran, Evliya Çelebi ve Sarı Saltuk hakkında kitaplar yayınladık. Bu serinin son yayını Farabi’dir.”

BATI FİLOZOFLARINI ETKİLEDİ
“Farabi düşünce geleneğinin, içinde yaşadığımız Batı düşünce geleneğine etkilerini de bilmek bizim hakkımızdır. Özellikle Hollanda için önemli olan filozof Spinoza’nın Farabi ve İbn-i Rüşd’den etkilendiğini hatırlamamız gerekir. Farabi’nin Batı filozoflarını etkileyen Endülüslü filozofları etkileyen bir düşünür olduğunu da bilmek durumundayız. Aristo’dan sonra kabul edilen en önemli filozofun Farabi olması da önemlidir. Bunun anlamı şudur: Avrupa Türklerinin gelecek vizyonunu oluşturan iki ana unsur; Türkistan-Anadolu irfani ve Avrupa kültür tarihinde Farabi’nin eserlerine ve düşünceleriyle karşılaşmaktayız. Farabi’nin Avrupa’daki Türk gençleri tarafından bilinmesi, okunması ve düşüncelerinin aktüelleştirilmesi, bizim gelecek vizyonumuz için kaçınılmazdır.”

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber
Çöpleri görünce dayanamadı! Çocuklarıyla birlikte...
Avrupalı Türkler Farabi’yi kitaplaştırdı
Frankfurt polisi gençleşti
Mekke’de, Almanyalı hacı adaylarıyla buluştu