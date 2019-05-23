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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA
23.05.2019 - 11:23, Son Güncelleme:

Avrupalı Türk girişimcilerden Almanya Büyükelçisi’ne ziyaret

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Avrupalı Türk girişimcilerden Almanya Büyükelçisi’ne ziyaret

Avrupalı Türk Girişimciler Birliği (ATGB) Yönetim Kurulu Üyeleri, Türkiye Cumhuriyeti Almanya Büyükelçisi Ali Kemal Aydın’ı makamında ziyaret etti.

ATGB Genel Başkanı Orhan Buyurman, birliğin oluşumunun Avrupa’nın her yerinde ilgiyle beklendiğini ve bu sebepten dolayı en kısa zamanda 18 ülkede temsilcilik oluşturulduğunu bunun gururu ve mutluluğu içinde olduğunu belirterek, “Bu temsilciliklerin başta Macaristan, Almanya’da Bavyera ve Hessen Eyaletlerinde teşkilatlanma çalışmalarına başladığı ve müteakiben diğer temsilciliklerin de bu yıl sonuna kadar süreci tamamlayacağı muhakkaktır” dedi.

ÜYELERİN MARKA OLUŞTURMA ÇABALARINI DESTEKLİYORUZ
Buyurman, ATGB’nin geniş yelpazesi içerisinde 22 sektörün hayata geçirilmesi için çalışmaların azami ölçüde başladığını ve devam ettiğini ifade ederek, “ATGB bünyesi içerisinde olan üyelerimizin marka oluşturma çabalarını desteklediğimizi ve Avrupa’nın bir parçası olan girişimcilerin yeni genç ve dinamik girişimcileri eğitim çalışmalarını Almanya Ticaret Odası ile birlikte hızlandıracağını bununla beraber dual eğitim sistemini üyeleri arasında kabul görmesi için destek vereceğimizi ilgili makamlara bildirdik” diye konuştu.

‘BİRLİĞİN OLUŞUM GAYESİNİ ÖNEMSİYORUZ’
Büyükelçi Aydın, ATGB gibi birliklerin Avrupa’da hayati önem taşıdığını, birliğin oluşum gayesini önemsediğini kaydetti. Toplantıya Müsteşar Ufuk Gezer, Ticaret Müsteşarı Mehmet Azgın, ATGB Genel Başkanı Orhan Buyurman ile yönetim kurulu üyeleri, Genel Başkan Yardımcısı Nizamettin Barutcu ve Genel Sekreter Muharrem Uslubaş katıldı.

 

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