Avrupalı liderlerin söylemleri aşırı sağı güçlendiriyor
Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu (KPK) Eş Başkanı İsmail Emrah Karayel, Avrupa’da ‘aşırı sağın’ giderek yükselmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.
AVRUPA’daki aşırı sağın, yabancı ve İslam düşmanlığı, ırkçılık ve göçmen karşıtlığı şeklinde kendisini gösterdiğini belirten Karayel, AP seçimleri öncesinde aşırı sağın geldiği durumun net bir şekilde görülebileceğini söyledi: “Avrupa Parlamentosu’na ve diğer AB kurumlarına daha fazla aşırı sağın temsilcisinin gireceğini herkes görebiliyor. Maalesef böyle bir durumla karşı karşıya kalmamız muhtemel. AB ülkelerinin iç siyasetinde, özellikle seçimleri kazanabilmek için siyasi liderlerin yabancı düşmanlığı üzerinden geliştirdiği söylem ‘aşırı sağı’ güçlendiriyor. Bunun da AP seçimlerine mutlaka yansıması olacaktır.”
‘İSLAM DÜŞMANLIĞINI TETİKLİYOR’
“Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da aşırı sağcı bir siyasetçi Kuran’ı Kerim’e saldırdı. Bu ve benzeri saldırıların yapılması, bunların kamuoyunda görünür hale gelmesi ve bunun üzerinden siyasete başlanması çok ciddi sıkıntı meydana getirir. Türkiye olarak birçok medeniyeti içinde barındırmış din, dil, ırk ve hiçbir farklılık gözetmeden barış içerisinde yaşayan bir millet olarak tecrübelerimizden, söylediklerimizden faydalanılmasının Avrupa açısından faydalı olacağı düşünüyoruz. Demokrasi havariliği yapan, maalesef bütün darbelere de destek olan, darbecilerle kol kola gezen Avrupa liderlerinin, özellikle Türkiye’deki istikrarı, Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı liderliği hazmedememesi, buna karşı da Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsına yönelik bir düşmanlık üzerinden siyaset yaptıklarını görüyoruz. Bu da geniş anlamda kendi ülkelerinde yabancı düşmanlığını, ırkçılığı ve İslam düşmanlığını tetikliyor.”
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