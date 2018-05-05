Avrupalı iş insanlarına Londra’da ‘marka’ ve ‘girişimcilik’ ödülü

TÜRK Eximbank’ın Avrupalı Türk Markalar Birliği (ATMB) ile Ekonomi Bakanlığı’nın koordinasyonunda gerçekleştirilen toplantıya, Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin ile birlikte bakanlık bürokratları, Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım ve bankanın üst düzey yetkilileri katıldı.

Ekonomist Nazif Akpınar’ın sunuculuğunu üstlendiği toplantıya, Londra Ticaret Başmüşaviri Süleyman Beşli, Ticaret Müşaviri Süleyman Aytuğ Göksu, Türk İngiliz Ticaret ve Odası Başkanı Emma Edhem, MÜSİAD İngiltere Başkanı Nuri Bulgurcu ve UETD UK Başkanı Erdal Yetimova’nın da aralarında bulunduğu, Avrupa’nın farklı ülkeleri ve İngiltere’deki Türk iş insanları katıldı.

Avrupalı Türk Markalar Birliği Başkanı Cafer Mahiroğlu

‘DÜNYAYLA YARIŞABİLEN MARKALAR’

Avrupalı Türk Markalar Birliği Başkanı Cafer Mahiroğlu, amaçlarının Avrupa’daki Türk firmalarının daha fazla katma değer üretebileceği markalara dönüşümünü sağlamak olduğunu söyledi. Avrupa’da yaşayan ve ülkesini temsil eden iş insanlarının, taşıdığı sorumluluğun ağırlığının farkında olduğunu belirten Mahiroğlu şöyle konuştu: “Bu sorumluluğu hayata geçirirken, ülkemizin verdiği güven ve desteğin önemini belirtmek isterim. Dünyayla yarışabilen markaların varlığı, devletin yatırımcılara sağladığı destekle mümkün olmuştur. Birlikte büyümek, kalkınmak ve üretmek için yatırımcıların gösterdiği özveri, cesaretle, devletin ekonomik ve siyasi iş birliği bugün gelinen noktanın mimarıdır. Bu işbirliği sağlandığı zaman dünyayla yarışabilen markalar yaratmak, memleketimize kazandırmak kaçınılmazdır. Uluslararası alanda güçlü Türk markalarının varlığını artırmak ve imajını güçlendirmek sorumluluğu taşıyoruz.”

Türk Eximbank CEO’su Adnan Yıldırım

‘İLK TOPLANTIMIZI YAPTIK’

Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım ise Türk Eximbank’ın, bir taraftan ‘Yurt İçi Kredi Programları’ ile ihracatçı firmalarımıza finansman sağlarken, diğer taraftan alıcı kredisi niteliğindeki ‘Uluslararası Krediler Programları’ ile firmaların yabancı alıcılarını ve işverenlerini finanse ettiğini söyledi: “Bu kapsamda, doğrudan alıcı kredileri imkanlarımızı tanıtmak için ilk toplantımızı Londra’da ATMB işbirliğiyle gerçekleştirdik. İhracatımızın gelişmesi ve çeşitlenmesi için bankamızın yabancı alıcılara sunduğu bu finansman ürünlerinin tanıtımına ve ihracatçılarımızın yanı sıra yabancı alıcılarının da finansmanına var gücümüzle devam edeceğiz.”



Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin

‘HERKESİN AYRI AYRI BAŞARI HİKAYESİ VAR’

Yurt dışındaki Türk iş insanlarını ‘Uç beyi’ olarak gördüklerini belirten Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin de şöyle konuştu: “Yani sizler Türkiye’nin yurt dışındaki çok değerli temsilcilerisiniz. Hepinizin ayrı ayrı başarı hikâyeleri var. Bu bizim açımızdan gurur verici. Biz, sizlerin bu başarı hikâyesinin neresinde olabiliriz. Bu başarı hikâyesinin devamını beraberce nasıl sağlayabiliriz. Onun için buradayız. Dünya ticaretindeki son dönemde düşüşün aksine, Türkiye’de 2002 yılından bu yana siyasi istikrar sayesinde bir güven ortamı oluştu ve bu güvenle birlikte Türkiye’deki yatırım ve üretim arttı. Her alanda büyüdük. Bütün makro göstergelerinde, bazılarında 3’e, bazılarında 4’e, 5’e, 10’a bazılarında 20’ye katladık. Türkiye, Dünya’nın yavaş büyüdüğü bir ortamda iki üç katı büyüdü. Türkiye ve Türkiye dışında yatırım yapan özel sektördür bu başarının kaynağı. Bizim bu büyüme içerisinde en önemli baz aldığımız şey ihracattır. 30 milyar dolarlardan bugün 270 milyar dolarlara kadar gelen bir performans sağladık. Bu yeterli mi, tabii ki değil. Çünkü biz hedefleri büyük olan bir ülkeyiz. İhracatı yükselten her modeli uyguluyoruz.”

YENİ DESTEK VE KREDİLER

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Gözde İnaneri ile Türk Eximbank Uluslararası Finansman Müdürü Osman Umut Topal da ‘İhracata Finansal Destekler’ konularındaki sunumlarıyla katılımcılara yeni destek ve krediler konusunda bilgi verdi. Temsa CFO’su Ural İnal ise Türk Eximbank kerdileri ile firmanın ihracat artışını anlatan bir sunum yaptı.

Toplantıda ayrıca Avrupa ülkelerinde farklı sektörlerde marka oluşturan ve Türkiye’nin ihracatına katkıda bulunan iş insanları ödüllendirildi.





GÖKSU’YA TEŞEKKÜR PLAKETİ VERİLDİ

Törende ayrıca Londra’daki görevini kısa süre sonra tamamlayacak olan Türkiye’nin Londra Ticaret Müşaviri Süleyman Aytuğ Göksu’ya, Avrupalı Türk Markalar Birliği Başkanı Cafer Mahiroğlu tarafından teşekkür plaketi verildi.

Mahiroğlu, Göksu’nun görev yaptığı süre içerisinde, İngiltere’deki Türk iş insanları ile geliştirdiği yakın ilişkilerden dolayı her kesim tarafından sevilen bir bürokrat olduğunu söyledi.

‘MARKA’ VE ‘GİRİŞİMCİLİK’ ÖDÜLÜ

Ev sahipliğini Avrupalı Türk Markalar Birliği (ATMB) Başkanı Cafer Mahiroğlu’nun yaptığı ödül töreninde, Ekonomi Bakan Yardıcısı Fatih Metin ile Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, ödül alanlara plaketlerini verdi. Farklı Avrupa ülkelerinden ödüle layık görülen iş insanları, firmaları ve kategorileri şöyle:



MEHMET KOCAKERİM (Londra)

Mem-Laz / Avrupalı Türk Girişimci Ödülü



MEHMET ŞAR (Londra)

Bicity / Avrupalı Türk Girişimci Ödülü



OSMAN CİNİK (Londra)

Framway Ltd / Avrupalı Türk Girişimci Ödülü



FERRUH MAVİTUNA (Londra)

Netsparker / Avrupa’da Yılın Başarılı Türk Markası

CAFER MAHİROĞLU (Londra)

Select / Avrupalı Türk Marka Ödülü

MUSTAFA SÜLEYMAN (Londra)

Hawes & Curtis / Avrupalı Türk Girişimci Ödülü

EROL ÖZKAN (Londra)

Gima / Avrupalı Türk Girişimci Ödülü

ERKAN TÜRKOĞLU (Almanya)

Y&B Agro Food / Avrupalı Türk Girişimci Ödülü

ENES BAKAN (Almanya)

Orient GmbH / Avrupalı Türk Girişimci Ödülü

Marka23

MUSTAFA KILIÇ (Danimarka)

Megafood / Avrupalı Türk Girişimci Ödülü

ENGİN CHAİRENDİOĞLU (Yunanistan)

Bestat / Avrupalı Türk Girişimci Ödülü

MUHİTTİN TAYLI (İsveç)

Matworlden / Avrupalı Türk Girişimci Ödülü



MUSİAD (JK) Başkanı Nuri Bulgurcu, Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Avrupalı Türk Markalar Birliği Başkanı Cafer Mahiroğlu, Türk- TBCCI Başkanı Emma Edhem ve Recep Aydın. (Soldan sağa)