Avrupalı en çok bunlardan ölüyor
Avrupa İstatistik Ofisi’nin verilerine göre 2016 yılında AB üyesi ülkelerden toplam 5.1 milyon kişi hayatını kaybetti. En ölüm nedeni felç ve kalp krizi olarak kayıtlara geçti. Kanser ise üçüncü sırada.
AVRUPA İstatistik Ofisinin (Eurostat) yayınladığı son verilere göre, 2016’da AB üyesi ülkelerden 5.1 milyon kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin yüzde 33’ü 75 yaşından küçük kişilerden, yüzde 29’u 75-85 yaşındakilerden ve yüzde 38’i de 85 yaş üstündekilerden oluştu. En fazla ölümle sonuçlanan rahatsızlıklar, yüzde 36 ile kalp krizi ve felç olarak sıralanırken bunu yüzde 26 ile kanser takip etti.
EN ÇOK ÖLÜM BULGARİSTAN’DA
AB genelinde ölümlerin yüzde 5’i trafik kazaları ve dış faktörlerden kaynaklandı. Ölüm oranı en yüksek AB ülkesi Bulgaristan olarak ön plana çıkarken, bu ülkeyi Letonya, Romanya, Litvanya ve Macaristan takip etti. En düşük ölüm oranına sahip ülkeler ise İspanya, Fransa, İtalya, Malta ve Lüksemburg olarak sıralandı.
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