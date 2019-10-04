Avrupalı çocuklar kadınlara emanet

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriAvrupalı çocuklar kadınlara emanet
GeriAvrupa Avrupalı çocuklar kadınlara emanet
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
AA / FOTOĞRAFLAR: ING IMAGE
04.10.2019 - 12:39, Son Güncelleme:

Avrupalı çocuklar kadınlara emanet

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Avrupalı çocuklar kadınlara emanet

Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinde ilköğretim ve lise düzeyinde görev yapan öğretmenlerin yüzde 72’sinin kadın olduğu açıklandı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Dünya Öğretmenler Günü vesilesiyle üye ülkelerde ilköğretim ve lise seviyesinde eğitim veren öğretmenlere ilişkin güncel verilerini yayımladı. Buna göre, AB’de ilköğretim ve lise düzeyinde görev yapan öğretmenlerin yüzde 72’sinin kadın olduğu belirlendi. Öğretmenlerin yüzde 9’unun 30 yaşından küçük olduğu tespit edilirken, yüzde 36’sının da 50 yaş üstü olduğu ortaya koyuldu.

EN FAZLA LETONYA’DA
Letonya, yüzde 87 ile en fazla kadın öğretmen oranına sahipken, Letonya’yı yüzde 85 ile Litvanya, yüzde 83 ile Bulgaristan, Estonya ve Slovenya takip etti. Öte yandan, erkek öğretmen oranında Danimarka ve Lüksemburg yüzde 35 ile ön plana çıkarken, bu ülkelerin ardından İspanya, Yunanistan yüzde 34, Fransa yüzde 32 ve Hollanda yüzde olarak 31 sıralandı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber
Avrupalı çocuklar kadınlara emanet
Sıfır faiz tasarrufları eritiyor
‘Sözlerin tutulması gerekiyor’
‘İnsanlığa büyük bir miras bırakıyoruz’