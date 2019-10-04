Avrupalı çocuklar kadınlara emanet
Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinde ilköğretim ve lise düzeyinde görev yapan öğretmenlerin yüzde 72’sinin kadın olduğu açıklandı.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Dünya Öğretmenler Günü vesilesiyle üye ülkelerde ilköğretim ve lise seviyesinde eğitim veren öğretmenlere ilişkin güncel verilerini yayımladı. Buna göre, AB’de ilköğretim ve lise düzeyinde görev yapan öğretmenlerin yüzde 72’sinin kadın olduğu belirlendi. Öğretmenlerin yüzde 9’unun 30 yaşından küçük olduğu tespit edilirken, yüzde 36’sının da 50 yaş üstü olduğu ortaya koyuldu.
EN FAZLA LETONYA’DA
Letonya, yüzde 87 ile en fazla kadın öğretmen oranına sahipken, Letonya’yı yüzde 85 ile Litvanya, yüzde 83 ile Bulgaristan, Estonya ve Slovenya takip etti. Öte yandan, erkek öğretmen oranında Danimarka ve Lüksemburg yüzde 35 ile ön plana çıkarken, bu ülkelerin ardından İspanya, Yunanistan yüzde 34, Fransa yüzde 32 ve Hollanda yüzde olarak 31 sıralandı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle