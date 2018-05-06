Avrupa’daki Türk iş dünyasını yasa boğan ölüm
Almanya’nın saygın işadamlarından Öz Kayseri’nin kurucusu Hilmi Selçuk’un damadı Turgay Ertürk, yakalandığı amansız hastalıktan kurtarılamayarak hayata veda etti.
Turgay Ertürk’ün zamansız ayrılığı başta Öz Kayseri olmak üzere iş dünyasını ve Türk toplumunu yasa boğdu. Babası Turgay’ın vefatını çocukluğuna ait bir fotoğrafla duyuran Sergen Ertürk, “Maalesef bazı vedalar çok erken” dedi. Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta baba Turgay, minik Sergen’e sevgi dolu ifadeyle bakıyor, onun gülümsemesini sağlıyor.
Ailesiyle birlikte Cumhuriyet kutlamalarının müdavimleri arasında yer alan Turgay Ertürk, sivil toplum örgütlerine de verdiği yoğun desteğiyle tanınıyordu. Aralarında Almanya Türk Toplumu, Türk Mimar ve Mühendisler Birliği, Hessen Atatürkçü Düşünce Derneği’nin olduğu sivil toplum örgütleri Turgay Ertürk’ün ölümünden duydukları büyük üzüntüyü dile getirdiler.
HESSEN ADD: KAYBIMIZ BÜYÜK
Hessen Atatürkçü Düşünce Derneği, başsağlığı mesajında ‘Büyük kaybımız’ dediği Turgay Ertürk için “Serhan Ertürk’ün eşi, Sergen ve Simten’in babaları, Hilmi Selçuk’un damadı Sayın Turgay Ertürk, dün akşam (pazar akşamı) hakkın rahmetine kavuşmuştur. Kederli ailesine, sevenlerine ve Türk toplumuna sabır diliyoruz. Merhumun ruhu şâd, mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun” dedi.
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