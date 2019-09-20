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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
20.09.2019 - 10:13, Son Güncelleme:

‘Avrupa’daki gençlerimizin Türkiye ile bağları güçlendirilmeli’

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‘Avrupa’daki gençlerimizin Türkiye ile bağları güçlendirilmeli’

AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Başkan Yardımcısı Hadi Turus, iki günlük ziyaretleri çerçevesinde, Almanya’daki çeşitli dernek ve Türk sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelerek, Avrupa’da yaşayan vatandaşların sorunlarını masaya yatırdı.

ZİYARETİN ilk gününde heyet Frankfurt ve Duisburg kentlerindeki Türk Federasyonu, Bad Kreuznach Alevi Cemevi, basın kuruluşlarını ziyaret ederken, ikinci günde ise Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu, Avrupa Türk İslam Birliği (ATİB) ve Uluslararası Demokratlar Birliği’nin (UID) Almanya’nın Köln kentindeki genel merkezlerini ziyaret etti.

TÜRK DİLİNE HAKİM OLMADA EKSİKLİK VAR
Sırakaya, ziyaretler sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, 1961 işçi göçüyle Avrupa’ya gelen bir topluluğun artık bugün üçüncü jenerasyona evrilmiş durumda olduğunu, üçüncü nesil gençlerin sorunlarının birinci nesille farklılık gösterdiğini söyledi. Sırakaya, “Özellikle üçüncü jenerasyon kardeşlerimizin Türkiye’ye aidiyet bilincinin geliştirilmesi noktasında, aynı zamanda Türk diline hakim olma noktasında eksiklikler olduğunu görüyoruz. Avrupa’da yaşayan gençlerimizin Türkiye ile bağları güçlendirilmeli. Bizler de Türkiye’de meclis olarak, hükümet olarak Avrupa’daki vatandaşlarımızın bu konulardaki sorunlarını çözme noktasında gerekli gayreti göstereceğiz” dedi.

‘Avrupa’daki gençlerimizin Türkiye ile bağları güçlendirilmeli’

‘ELİMİZDEN GELEN GAYRETİ GÖSTERECEĞİZ’
Vatandaşların anavatan Türkiye ile olan aidiyet bağlarını güçlendirmeyi amaçladıklarını ifade eden Sırakaya, şunları belirtti: “Gerek bu bağları güçlendirmek, gerekse yaşadıkları ülkelerdeki hayat standartlarını artırmak için bizlerin neler yapabileceğini, buradaki sivil toplum kuruluşlarıyla tekrar görüşme imkanımız oldu. Bu çerçevede inşallah önümüzdeki süreç içerisinde bizler iktidar olarak, hükümet olarak, siyasi parti olarak, aynı zamanda YTB olarak bürokratik anlamda yapacağımız çalışmalarla elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz.”

‘DİLİN ÖNEMİNİ VURGULUYORUZ’
YTB Başkan Yardımcısı Hadi Turus ise iki günlük ziyaretleriyle buradaki sivil toplumun ve vatandaşların nelere ihtiyacı olduğunu istişare ettiklerini ve başkanlık olarak yürüttükleri çalışmaları yerinde izleyerek, doğru yolda olduklarını gözlemlediklerini belirtti. Başkanlık olarak özellikle Avrupa’daki gençler konusunda çalışma yürüttüklerine işaret eden Turus, “Yeni neslin özellikle eğitim konusundaki başarılarını göz önünde bulundurarak yerinde burslandırmalarla destek verip, onların mezuniyet aşamasındayken Türkiye’deki önemli kurumlarda staj yapma imkanını öne çıkarıyoruz. Türkçe eğitimin ve aslında dilin ne kadar önemli olduğunu vurguluyoruz. Dilin hemen akabinde dini ve kültürü de etkilediğini bildiğimiz için öncelikle Türkçe konusunda çalışmalarımız var” diye konuştu.

AİDİYETİ SAĞLAMAK İÇİN PROJELER
YTB’nin gençlerle ilgili diğer projelerine de değinen Turus, “Gençlerimizin Türkiye’ye olan aidiyetini sağlayabilecek gençlik programları, gezi programları, staj programları, spor bakanlığımızla ortaklaşa yaptığımız temasal park kamp programlarımız var. Bu yıl şimdiye kadar 5 binin üzerinde gencimizi Türkiye’ye götürdük ve hedefimiz yıl sonunda bu sayıyı 10 bine çıkarmak” ifadesini kullandı.

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