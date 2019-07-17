Avrupa’da yeni araç satışları yüzde 7.8 düştü
Avrupa Birliği’nde yapılan araştırmaya göre yeni araba satışları yıllık bazda yüzde 7.8 azalarak 1.45 milyon adete geriledi.
AVRUPA Otomobil Üreticileri Birliği’nin (ACEA)yaptığı açıklamaya göre, Avrupa genelindeki satışlara İzlanda, İsviçre ve Norveç’te yapılan satışlar da eklendiğinde toplam satışlar geçen yıla göre yüzde 7.9 düşerek 1.49 milyon adete geriledi.
EN AZ İSVEÇ VE AVUSTURYA’DA SATILDI
En büyük düşüş ise İsveç ve Avusturya’da görülürken, satışlar 2018 Haziran ayıyla kıyaslandığında sırasıyla yüzde 52 ve yüzde 14.4 düştü. Avrupa Birliği’nde satılan yeni araç adedi yılın ilk yarısında geçen yıla göre yüzde 3.1 düşerek 8.18 milyona geriledi.
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