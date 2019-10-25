Avrupa’da saatler 1 saat geri alınıyor
Avrupa ülkelerinde kış saati uygulaması başlıyor. 26 Ekim Cumartesi’yi 27 Ekim Pazar gününe bağlayan gece 03.00’te saatler bir saat geri alınacak. Böylece günler kısalacak, geceler ise uzayacak.
ALMANYA da dahil çok sayıdaki Avrupa ülkeleriyle Türkiye arasındaki saat farkı ikiye çıkacak. İngiltere ve İspanya gibi ülkelerle olan saat farkı ise ikiden üçe çıkacak. Türkiye, 2016 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla yaz ve kış saati uygulamasına son vermişti. Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinde, 1980’den beri aralıksız olarak yaz ve kış saati uygulaması yapılıyor. Amaç, gün ışığından daha fazla yararlanıp enerji tasarrufu sağlamak.
Avrupa Parlamentosu (AP), 2021’den itibaren farklı saat uygulamasına son verilmesini görüşmüş, ancak böyle bir kararın uygulanabilmesi için tüm Avrupa Birliği üye ülke parlamentolarının bu yönde karar vermesi gerekiyor.
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