Avrupa’da Kurban Bayramı coşkusu

ALMANYA’da yaşayan Müslümanlar bayram namazını kılmak için Moabit semtinde bulunan Ayasofya Camisi başta olmak üzere başkentteki camilere akın ederek saf tuttu. Cami imamı Temel Balta okuduğu hutbede, Kurban Bayramı’nın Allah’ın rızasını kazanmaya vesile olmasını diledi. Bayramda uzaklarda bulunan yakınların aranması gerektiğini vurgulayan Balta, “Dünyadaki mazlum ve mağdur kardeşlerimizin kurtuluşu için dua edelim” dedi. Namazın ardından Müslümanlar birbiriyle bayramlaştı.

Berlinli Türklerin en çok rağbet ettiği cami ise yine Şehitlik Camisi oldu. Berlin’de yaşayan Türkler için sembolik anlamı olan Şehitlik Cami’nin içi dolunca, kalabalık bahçeye taştı. Vatandaşlarımızın çoğu yerlere serilen halılar ve hasırların üzerinde bayram namazlarını kıldı. Namaz sonrası okunan hutbede bayram ruhuna uygun temennilerde bulunuldu. Birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapılarak, tüm Müslümanlar için dualar okundu. Namazın ve edilen duaların ardından, herkes birbiriyle bayramlaştı.

Bayram namazı esnasında Berlin polisinin cami önünde ve çevresinde güvenlik önlemleri aldığı gözlemlendi.

YIKILAN KÖPRÜLERİ ONARIN

Almanya’nın Köln kentinde de Müslümanlar, başta Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Köln Merkez Camisi ile diğer camileri doldurdu. DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen, Köln Merkez Camisi’nde bayram namazı öncesinde verdiği vaazda, bayramların neşe ve sevinç günleri olduğuna işaret etti. Türkmen, bayramların kardeşler arasında yıkılan köprülerin yeniden onarılmasına, kapanan kapıların tekrar açılmasına, zayıflayan akrabalık ve komşuluk bağlarının güçlenmesine vesile olduğunu söyledi. Avrupa’da camilere yönelik saldırılara da işaret eden Türkmen, şöyle konuştu:

SAĞDUYU İLE HAREKET ETMELİYİZ

“Son zamanlarda daha da artış gösteren inancımıza ve kutsal mekanlarımıza yapılan farklı boyuttaki saygısızlıklar maalesef bizleri derinden üzmektedir. Bizler her ne olursa olsun sağduyu ile hareket etmekten asla vazgeçmeyecek, on yıllardır sırt sırta, omuz omuza, alın terimizle birlikte suladığımız bu topraklarda, birkaç kişi veya grubun birlik ve beraberliğimizi bozmalarına asla fırsat vermeyeceğiz.”

Köln Merkez Cami din görevlisi Seyfettin Erkan’ın kıldırdığı bayram namazının ardından DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen ve diğer görevliler vatandaşlarla bayramlaştı, cami çıkışında ikramlarda bulunuldu.

HAMBURG’DA ALMANCA HUTBE

Hamburg’da Diyanete bağlı DİTİP Merkez Mescid-i Aksa Cami’ni erken saatlerde dolduran cemaat, İmam Orhan Akbana’nın verdiği vaazı dikkatle dinledi. Daha sonra din görevlisi Ethem Tagac tarafından okunan hutbede bayramların önemi anlatıldı. Camideki Türk olmayan Müslümanlar tarafından da anlaşılması için hutbe Almanca olarak da okundu. Namazdan sonra caminin içinde ve avlusunda birbirleriyle bayramlaşan Müslümanlar, bayram gününün pazara denk gelmesiyle, bayramı güzel bir atmosferde yaşadılar. Arefe günü ise camiler tarafından yapılan organizasyonlarla, Müslüman mezarlıkları ziyaret edilerek toplu dua yapıldı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

İsveç’in başkenti Stockholm’de yaşayan Müslümanlar da sabahın erken saatlerinde yer bulabilmek için en yakın camilere akın etti. Stockholm’de Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Fittja Ulu Camisi’nde bine yakın kişinin katılımıyla kılınan bayram namazından önce okunan hutbede Müslümanların birlik ve beraberlik içinde hareket etmeleri gerektiği belirtildi. Namazın ardından cemaattekiler birbirleriyle bayramlaştı, cami yönetimi lokum ve bisküvi ikram etti.

Norveç’in Barum şehrinde El-Nur İslam Merkezi Camisi’nde dün düzenlenen silahlı saldırı nedeniyle ülkedeki camilerde güvenlik önlemleri artırıldı.

KULÜPLERDEN BAYRAM MESAJI

İtalya’nın Como, Modena, İmperia gibi şehirlerde yaşayan Türk vatandaşları da Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) camilerinde bayram namazı kıldı. Namazın ardından vatandaşlar bayramlaşırken, imkanı olanlar, özel yerlerde kurban kesimini gerçekleştirerek dini vazifelerini yerine getirdi. Türkiye’nin Milano Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşesi Abdulmetin Yalçın, bu yıl Kurban Bayramı için bayram namazını Como’daki vatandaşlarla kıldıklarını ifade etti. Katılımın çok yoğun olduğunu belirten Yalçın, şunları söyledi:

“Halkımızın çoğunluğu Türkiye’de olmasına rağmen çok şükür kurban bağışı çok oldu. Buradaki kardeşlerimiz vekaleten kurban bağışı yöntemiyle dünyanın uzak bölgelerinde bayramı kutlama imkanı olmayanlara bayram yaptırdılar. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Milli futbolcumuz Cengiz Ünder de TDV’ye vekaleten kurban bağışında bulundu.

Başkent Roma, Napoli başta olmak üzere pek çok kentteki Müslümanlar bayram namazı kıldı. İtalya Serie A takımlarından Inter, Roma, Milan ve Juventus da sosyal paylaşım sitelerindeki hesaplarından İngilizce İslam aleminin Kurban Bayramı’nı kutlayan görseller paylaştı.