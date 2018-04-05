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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraf: AA
05.04.2018 - 12:41, Son Güncelleme:

Avrupa’da İslamofobinin izini sürecekler

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Avrupa’da İslamofobinin izini sürecekler

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Batı’da artan İslamofobi eğilimlerini incelemek amacıyla Almanya, Fransa ve Belçika’yı ziyaret edecek.

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı, AK Parti Elazığ Milletvekili Ömer Serdar ve komisyon bünyesinde kurulan Batı Ülkelerindeki İslam Düşmanlığını İnceleme Alt Komisyonu Başkanı, AK Parti Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara ile komisyon üyelerinin katılacağı ziyaretlerde, bakanlıkların yanı sıra ilgili STK’larla da görüşülecek. 

Ömer Serdar, İslamofobi’nin 1990’lı yıllarda literatüre girdiğini ve ABD’de 11 Eylül saldırılarıyla birlikte artık ciddi anlamda dünyada bir tehdit algısı olarak ortaya çıkan bir kavram olduğunu belirtti. Bunun Müslüman ve İslam karşıtlığıyla özetlenebilen bir kavram olduğunu dile getiren Serdar, “Kıta Avrupa’sında seçimler ve göç olayları ile kendi seçmenlerini konsolide etmek adına aşırı söylemler öne çıktı ve bir ‘ötekini yaratma’ kavramı olarak karşımıza çıktı” dedi.
Dünyada 2008 krizinden sonra paylaşımın biraz daralması nedeniyle yaşanan ekonomik sorunların sonucunda Müslümanların pratik hayatlarının ciddi anlamda etkilenmeye başladığına dikkati çeken Serdar, iyi bir şekilde etüt edilmesi gereken bu konunun, dünyanın barışını ve ortak yaşamayı ciddi anlamda etkileyecek ve kemirecek bir virüs gibi yayılmaya başladığını ifade etti.

RAPORDAN SONRA SEMPOZYUM
Avrupa’da Hıristiyanlardan sonra en fazla nüfusa sahip kesimin Müslümanlar olduğunu dile getiren Serdar, şöyle devam etti:
“Müslüman nüfus, sosyal hayata o kadar entegre olmuşlar ve içerisindeler ki bunların buradan bir karşıtlıkla ötekileştirilmesi sosyal hayatlarına ve ekonomilerine yansıyor. Dolayısıyla bu, dünya barışını zedeleyecek bir olgudur. Bu konuda Adnan Boynukara başkanlığında bir alt komisyon oluşturduk. Bütün partilerden temsilciler var. Türkiye’de konuyla ilgili gerekli dinlemeleri yaptılar. İlk etapta sahada sonuçlarını görmek anlamında üç ülke planlandı.
Buralarda gerekli devlet katında görüşmeler yapılacak, mevzuattan kaynaklanan ötekileştirici sorunlar varsa bunlar ele alınacak ve insanların pratik hayatında bu karşıtlığa maruz kalmalarının önlemlerinin alınıp alınmadığı incelenecek.
İncelemeler sonucunda arkadaşlarımız çalışmalarını tamamlayacaklar ve buna ilişkin önerileri olacak. Raporun tamamlanmasıyla birlikte bu konuda ulusal veya uluslararası çapta da bir sempozyum planlıyoruz.”

‘EN BÜYÜK MAĞDUR KADINLAR’
Alt Komisyon Başkanı Adnan Boynukara da komisyonun TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde 7 Mart 2016’da kurulduğunu anımsatarak, bugüne kadar yaptıkları çalışmaları anlattı. Komisyonun, bu alanda çalışmaları olan birçok isim ve bürokratı dinlediğini ifade eden Boynukara, “Aslında ‘İslamofobi’ denilen psikolojik bir kavram üzerinden bunu izah etmenin doğru olmadığını düşünüyoruz. İsmi her ne kadar bu şekilde konulmuş olsa da bu açıkça İslam ve Müslüman karşıtlığı. Müslümanların yaşam alanlarını daraltan, onları ötekileştiren, onları bir biçimde yaşadıkları toplumun dışına itmeyi amaçlayan faaliyetlerdir” dedi. Boynukara, bunların genellikle ayrımcılık, nefret söylemi, bireysel şiddet, dini merkezlere ve kişilerin evlerine saldırılar şeklinde ortaya çıktığına işaret ederek, en büyük mağdurun kadınlar olduğunu ve kadınların kıyafetlerinden dolayı şiddete, ayrımcılığa maruz kaldığını söyledi.

İLK TEMASLAR BERLİN VE KÖLN’DE
“Komisyonumuzun temel amacı; Batı’da yükselen bu Müslüman ve İslam karşıtlığının sebeplerini anlamaya ve yasal mevzuatta var olan engeller ile sıkıntılar nelerdir onları tespit etmeye çalışmak” diyen Boynukara, 9 Nisan Pazartesi günü Almanya’nın Berlin ve Köln kentlerinde temaslarda bulunacaklarını bildirdi. Boynukara, temasları kapsamında bakanlıkların yanı sıra konuya ilişkin çalışan STK’lar ve ilgili dinamiklerle de görüşeceklerini belirterek, nisan ayının son haftasında ise Fransa ve Belçika’da temaslarda bulunacaklarını ifade etti.

‘SALT BİR YERLERİ SUÇLAYARAK OLMAZ’
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da bu konuyu çok önemsediğini dile getiren Boynukara, şöyle devam etti:
“Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti devletinin bu konuda yapabileceklerine ilişkin somut öneriler hazırlamayı planlıyoruz. Ardından İslam dünyasına bir şeyler söylemek lazım. Burada salt bir yerleri suçlayarak bu işin içinden sıyrılmanın doğru olmadığını düşünüyoruz. Doğru bir tespitle sıkıntıyı çözmemiz gerekiyor. Bunun için İslam dünyasına kimi öneriler, Batı’ya kimi uygulanabilir somut politik öneriler ve son olarak da Birleşmiş Milletler, AGİT, Avrupa Konseyi, İslam İşbirliği Teşkilatı gibi uluslararası kuruluşlara da somut önerilerde bulunmayı planlıyoruz. Umarım bu çalışmaların sonunda istediğimiz gibi bir rapor çıkar ve bu mesele dünyanın gündeminden düşmüş olur.”

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