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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlük ortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Temel ELCİVAN / Halil UYGUN / Davut ÇOLAK / Doğan SARITAŞ
20.05.2019 - 14:03, Son Güncelleme:

Avrupa'da G.Saray coşkusu

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Avrupa'da G.Saray coşkusu

Galatasaray’ın Medipol Başakşehir’i 2-1 mağlup ederek 22. şampiyonluğuna ulaşması, Almanya, Belçika, ve Danimarka başta olmak üzere birçok ülkede yaşayan taraftarlarını da sokağa döktü.

Duisburg şehrinin Hamborn semtinde toplanan Galatasaray taraftarları, büyük bir coşkuyla şampiyonluğu kutlamaya başladı. Arabalarıyla sokak turu atan taraftarlar, daha sonra Hamborn semtinde buluşmaya başladı. Sarı kırmızı forma ve flamalarla toplanan taraftarlar, meşaleler yakıp şampiyonluk şarkıları söylemeyi sürdürdü.

Avrupada G.Saray coşkusu
Taraftarlar, “şampiyon cim bom, en büyük Galatasaray” tezarühatlarıyla büyük bir coşku yaşadı. Her yaştan bir araya gelen Galatasaray taraftarları, doyasıya şampiyonluk şarkılarını söylemeyi sürdürdü. Alman polisi, geçmişe nazaran taraftarların kalabalığı artırmasına, cadde başlarını trafiğe kapatarak engel olması dikkat çekti.
Avrupada G.Saray coşkusu

Avrupada G.Saray coşkusu

Avrupada G.Saray coşkusu
Galatasaray, Belçika’da da taraftarlarını sokağa döktü. Çok sayıda Türk’ün yaşadığı Heusden-Zolder bölgesindeki Koolmijnlaan Caddesi’nde toplanan Galatasaray taraftarları şampiyonluk kutlaması yaptı. Beringen ve Houthalen belediyesinden de Galatasaray taraftarlarının katılımıyla bir anda Koolmijnlaan Caddesi trafiğe kapandı.
Avrupada G.Saray coşkusu
Heusden-Zolder polisi Galatasaray taraftarlarının şampiyonluk kutlamasına engel olmazken, taraftarları trafiği aksatmamaları için uyardı. Tüm uyarılara rağmen zaman zaman trafik aksadı.
Avrupada G.Saray coşkusu

Avrupada G.Saray coşkusu

Avrupada G.Saray coşkusu
Öte yandan, korna çalarak gürültü kirliliği yapanlara ise para cezası verileceği belirtildi. Meşale yakan Galatasaray taraftarları, ezeli rakipleri Fenerbahçe aleyhine de tezahüratlar yaptı.
Avrupada G.Saray coşkusu

Sarı-kırmızılıların şampiyonluğu Galatasaray’ın 2000 yılında UEFA Kupası’nı kazandığı başkent Kopenhag’da coşkuyla kutlandı

Başkent Kopenhag’da bir kafede birlikte izleyen sarı-kırmızılı taraftarlar, karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından ardından bir restoranda birlikte iftar yaptı.
İftarın ardından Kopenhag’daki Belediye Meydanı’nda toplanan çoğunluğu UltrAslan Danimarka grubu üyesi Galatasaray taraftarı, burada ellerinde bayraklarla takımları lehine tezahürat yaptı.

Avrupada G.Saray coşkusu
Meydanda toplanan çok sayıda sarı-kırmızılı taraftar, meşale yakarak havai fişek attı.
Avrupada G.Saray coşkusu

Kopenhag’ın en uzun yaya caddelerinden Ströget’te bir süre yürüyen ve tezahürat yapan taraftarlara bazı Danimarkalılar ile turistler de eşlik etti.
Kutlama esnasında Kopenhag polisinin güvenlik önlemleri aldığı görüldü.
Avrupada G.Saray coşkusu

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