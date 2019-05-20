Avrupa'da G.Saray coşkusu
Galatasaray’ın Medipol Başakşehir’i 2-1 mağlup ederek 22. şampiyonluğuna ulaşması, Almanya, Belçika, ve Danimarka başta olmak üzere birçok ülkede yaşayan taraftarlarını da sokağa döktü.
Duisburg şehrinin Hamborn semtinde toplanan Galatasaray taraftarları, büyük bir coşkuyla şampiyonluğu kutlamaya başladı. Arabalarıyla sokak turu atan taraftarlar, daha sonra Hamborn semtinde buluşmaya başladı. Sarı kırmızı forma ve flamalarla toplanan taraftarlar, meşaleler yakıp şampiyonluk şarkıları söylemeyi sürdürdü.Taraftarlar, “şampiyon cim bom, en büyük Galatasaray” tezarühatlarıyla büyük bir coşku yaşadı. Her yaştan bir araya gelen Galatasaray taraftarları, doyasıya şampiyonluk şarkılarını söylemeyi sürdürdü. Alman polisi, geçmişe nazaran taraftarların kalabalığı artırmasına, cadde başlarını trafiğe kapatarak engel olması dikkat çekti.
Galatasaray, Belçika’da da taraftarlarını sokağa döktü. Çok sayıda Türk’ün yaşadığı Heusden-Zolder bölgesindeki Koolmijnlaan Caddesi’nde toplanan Galatasaray taraftarları şampiyonluk kutlaması yaptı. Beringen ve Houthalen belediyesinden de Galatasaray taraftarlarının katılımıyla bir anda Koolmijnlaan Caddesi trafiğe kapandı.Heusden-Zolder polisi Galatasaray taraftarlarının şampiyonluk kutlamasına engel olmazken, taraftarları trafiği aksatmamaları için uyardı. Tüm uyarılara rağmen zaman zaman trafik aksadı.
Öte yandan, korna çalarak gürültü kirliliği yapanlara ise para cezası verileceği belirtildi. Meşale yakan Galatasaray taraftarları, ezeli rakipleri Fenerbahçe aleyhine de tezahüratlar yaptı.
Sarı-kırmızılıların şampiyonluğu Galatasaray’ın 2000 yılında UEFA Kupası’nı kazandığı başkent Kopenhag’da coşkuyla kutlandı
Başkent Kopenhag’da bir kafede birlikte izleyen sarı-kırmızılı taraftarlar, karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından ardından bir restoranda birlikte iftar yaptı.
İftarın ardından Kopenhag’daki Belediye Meydanı’nda toplanan çoğunluğu UltrAslan Danimarka grubu üyesi Galatasaray taraftarı, burada ellerinde bayraklarla takımları lehine tezahürat yaptı.Meydanda toplanan çok sayıda sarı-kırmızılı taraftar, meşale yakarak havai fişek attı.
Kopenhag’ın en uzun yaya caddelerinden Ströget’te bir süre yürüyen ve tezahürat yapan taraftarlara bazı Danimarkalılar ile turistler de eşlik etti.
Kutlama esnasında Kopenhag polisinin güvenlik önlemleri aldığı görüldü.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle