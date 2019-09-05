Avrupa'da en iyi 3. takım!
Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın bu sezon oynattığı futbol, taraftarlar arasında "Özlenen F.Bahçe geri döndü" yorumlarını ayyuka çıkardı.Avrupa'da en iyi 3. takım!
Fenerbahçe'de Ersun Yanal bu sezon oynattığı futbolla "Özlenen F.Bahçe geri döndü" yorumları yaptırdı. İstatistikler bunu doğruluyor. Sarı- Lacivertliler hücum futboluyla sadece Türkiye değil Avrupa'da da farkını ortaya koyuyor.
MAÇ BAŞINA 16 POZİSYON
Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük ligine göre Fenerbahçe en çok pozisyona giren 3. takım. Kanarya, PSG ve M.City ile yarışıyor... Fenerbahçe maç başına 16 net gol pozisyonuna giriyor..
FENERBAHÇE TOPU VERMİYOR
Ligde ilk 3 haftada 7 puan toplayan Fenerbahçe, istatistikleriyle zirvede... Fener, ligin en fazla topa sahip olan takımı. Ayrıca isabetli pas ve isabetli şut istatistiklerinde de ligin en iyisi...
RAKİBİNİN BAŞINI DÖNDÜRÜYOR
Sarı-lacivertliler, rakip ceza sahasında topla buluşma oranında da ilk sırada. Kanarya, en fazla net gol pozisyonuna giren takım. F.Bahçe, pas yüzdesinde de zirvede.
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