Avrupa’da ‘Corona’ alarmı

ÇİN’deki alışveriş merkezlerinde, cadde ve sokaklarda vatandaşların ağız maskesiyle dolaştığını gösteren fotoğraflar endişeye yol açtı. Ülkede cumartesi günü yapılacak yeni yıl kutlamaları ve seyahat edenlerin sayısının çok olması ise virüsün daha fazla kişiyi yayılma tehlikesini artırıyor. Virüsün Taylan, Tayvan, Japonya, Güney Kore ve ABD’de de ortaya çıkması Avrupa’yı da endişelendirdi. Virüsün Avrupa’ya geçmesini önlemek için bazı ülkelerde havaalanlarında sağlık kontrollerinin yapılması, virüs taşıyanların seyahatten menedilmesi tartışılıyor. Sağlık uzmanları, virüs taşıyıcılarından uzak durulması tavsiyesinde bulunurken, havaalanlarında sağlık kontrollerinin virüsün Avrupa’ya geçmesini önleyemeyeceği görüşünde. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) uluslararası acil durum ilan etmeyi görüşüyor.



AYNI VİRÜS ÇEŞİDİ

Virüs, 2002/2003 yıllarında yaşanan Sars salgını korkusunu yeniden canlandırdı. O yıllarda yaklaşık 800 kişi Sars hastalığından yaşamını yitirmişti. Salgın nedeniyle okullar kapatılmış, ülkede hayat durmuştu. Berlin’de Charite Hastanesi doktorlarından Prof. Christian Drosten, “Biz virüsün Almanya’ya da yayılacağı tehlikesine karşı hazırlık yapmalıyız” dedi. Yeni çıkan Corona virüsünün Sars virüsünün bir benzeri olduğunu belirten Drosten, “Aynı virüs çeşidi, ama başka bir versiyonu” dedi. ‘Corona’nın, Çin’in Vuhan kentinde yabani hayvanların da pazarlandığı balık pazarından yayıldığı düşünülüyor. Bu yüzden pazar kapatıldı.



