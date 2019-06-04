Avrupa’da bayram coşkusu
Avrupa’da yaşayan on binlerce Türk, başta Almanya olmak üzere İngiltere, Avusturya,İsveç, İsviçre gibi yaşadıkları ülkelerde sabah erken saatlerde camilere akın etti. Tüm dünyaya duaların edildiği namaz sonrası coşkulu bayramlaşma görüntüleri ortaya çıktı.
ALMANYA’da yaşayan Türkler, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı 900’e yakın camide bayram namazı kıldı. Köln’deki DİTİB Merkez Camisi de bayram namazında doldu.
Köln Başkonsolosu Barış Ceyhun Erciyes, DİTİB Genel Bakanı Kazım Türkmen, Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Dilek ve Merkez Camisi din görevlileri ile 1963 yılında Dom Kilisesi’nde Ramazan Bayramı kılınmasına öncülük eden Yusuf Topçu, cemaatle birlikte saf tuttu.
Namaz sonrası cemaate tatlı ikram edildi. Cami avlusunda tam anlamıyla bayramlaşma şöleni yaşandı.
MUNİH
SÜRPRİZ YAPIN VE İLK ADIMI SİZ ATIN
Almanya’nın Münih kentindeki Türkler de DİTİM Merkez Camisi’ne sığmadı. Tüm salonlar dolduğu için cami avlusunda da büyük kalabalık oluştu.
Ramazan ayı nedeniyle Türkiye’den gelen din görevlisi Ayhan Şen, cemaate barış konusunda ‘süpriz yapın ve ilk adımı siz atın’ tavsiyesinde bulundu.
Namaz sonrası cami içinde ve avluda bayramlaşma töreni düzenlendi.
BERLIN
ŞEHİTLİK’TE NAMAZ VE BAYRAMLAŞMA
Almanya’nın başkenti Berlin’de Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Şehitlik Camisi’nde de bayram coşkusu yaşandı.
Namaza Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Elçi Müsteşarı Ufuk Gezer ve Berlin Başkonsolosu Mustafa Çelik de katıldı.
Büyükelçi Aydın ve cemaat namazın ardından birbirleriyle bayramlaştı.
MANNHEİM
BAYRAMLAŞMA KUYRUĞU VE HARÇLIK
Almanya’nın en büyük camilerinden Mannheim kentindeki Yavuz Sultan Selim Camisi’ne akın eden Türk vatandaşlar, bayram namazını birlikte kıldı. Ana vatandan binlerce kilometre uzakta birlik ve beraberlik gösteren vatandaşlar, hep birlikte bayram namazını eda ederek Türk-İslam alemi için toplu dua etti.
Namaz sonrası bayramlaşma kuyrukları oluştu, küçüklere harçlık verildi.
LONDRA
LONDRA’DA CAMİLERDE YER KALMADI
İngiltere’nin başkenti Londra ve civarında yaşayan vataşlarımız da sabahın erken saatlerinde camilere akın etti. Aralarında Aziziye Camisi, Diyanet Vakfı Camisi ve Süleymaniye Camisi olmak üzere tüm Türk camileri doldu, taştı.
Büyükelçi Ümit Yalçın ve Müsteşar Cem Işık, bayram namazını Diyanet Vakfı Camisi’nde kıldı, namazdan sonra vatandaşlarla bayramlaşıp birlikte kahvaltı yaptı.
VATANDAŞLARLA BAYRAM KAHVALTISI
Türkiye’nin Londra Başkonsolosu Çınar Ergin’de Kuzey Londra’daki Aziziye Camisi’nde namaz sonrası vatandaşlarla bayralmaştı. Ergin, MÜSİAD UK tarafından düzenlenen bayram kahvaltısını da vatandaşlarla birlikte yaptı.
İSVİÇRE
7 BİN KİŞİ NAMAZDA BULUŞTU
İsviçre’nin Cenevre kentinde yaşayan kadın, erkek, çocuk binlerce Müslüman, Palexpo Sergi Merkezi’nde buluştu. Yaklaşık 7 bin kişinin katıldığı bayram namazının ardından dünyanın farklı ülkelerinden Müslümanlar bayramlaştı.
Şehrin en büyük fuar alanı Palexpo’daki namaz öncesinde İsviçre polisi özel önlemler aldı.
İSVEÇ
İSVEÇ’TE LOKUM VE BİSKİVÜ
İsveç’in başkenti Stockholm’de Müslümanlar, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Fittja Ulu Cami’de bayram namazını kıldı. Namaz öncesinde vaaz veren Fittja Ulu Cami Görevlisi Cihat Kullay, toplumsal birliğe ve beraberliğe vurgu yaptı.
Bayram namazını vatandaşlarla kılan Stockholm Büyükelçisi Emre Yunt da cemaatle bayramlaştı. Namazın ardından vatandaşlara lokum ve bisküvi ikram edildi.
AVUSTURYA
CAMİ ÇIKIŞI TÜRKİYE’Yİ ARADILAR
Avusturya’nın başkenti Viyana’da yaşayan Türk ve Müslümanlar da bayram namazı için camilere akın etti. Avusturya Türk Kültür Sosyal Yardımlaşma Derneği (ATİB) Merkez Camisi’ni dolduranlar Suriye ve Filistin başta olmak üzere İslam coğrafyasında yaşanan sorunların giderilmesi için dualar etti. Viyana Büyükelçisi Ümit Yardım namaz sonrası cemaatle bayramlaştı. Cami çıkışında gurbetçiler, Türkiye’deki yakınlarını arayarak bayramlarını tebrik etti.
POLİS GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI
Ülkenin İslami mimariyle inşa edilen tek camisi Viyana İslam Merkezi’nde ise çeşitli etnik gruplardan binlerce Müslüman bayram namazını kılmak için bir araya geldi. Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı camiye Müslümanların gösterdiği yoğun ilgi, renkli anların yaşanmasına yol açtı.
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