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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
AA
03.01.2019 - 11:13, Son Güncelleme:

Avrupa’da aşırı sağ, yiyecek yardımı bile yaparak yandaş arıyor

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Avrupa’da aşırı sağ, yiyecek yardımı bile yaparak yandaş arıyor

Eski bir neonazi destekçisi olan ve şu an aşırı sağ tehlikesiyle mücadele eden ‘Küçük Adımlar’ hareketinin liderliğini yapan Nigel Bromage, aşırı sağın artık sadece sokağın ve çalışan kesimin hareketi olmadığını, evsizlere yiyecek yardımı bile yaparak bir konuda endişeli veya öfkeli grupları yanlarına çekerek genişlediğine dikkati çekti.

 

KENDİSİNİ DE eski bir neonazi destekçisi olan şimdi ise İslamofobik ve ırkçı ‘aşırı sağ’ tehlikesine karşı insanları bilinçlendirmek ve onlara yardımcı olmak üzere kurulmuş Küçük Adımlar (Small Steps) hareketinin liderliğini yürüten Nigel Bromage, aşırı sağcıların artık sadece çalışan kesimden ibaret olmadığını, bu hareketi destekleyen kesimlerin genişlediğine dikkati çekti.
İngiliz gazetesi The Independent’e konuşan Bromage, İngiltere’deki aşırı sağcıların faaliyetleri ve onlara destek olan kesimlerdeki değişim hakkında değerlendirmelerde bulundu.
“Aşırı sağ artık sadece sokağın ve çalışan kesimin hareketi değil” ifadesini kullanan Bromage, bu grupların artan terör olayları, silahlı saldırılar ve Brexit karşısında halkın endişelerini istismar ettiğini söyledi.

Avrupa’da aşırı sağ, yiyecek yardımı bile yaparak yandaş arıyor

OĞLUNUZ YA DA KIZINIZ DA KATILABİLİR
Bir zamanlar sokak hareketi olarak anılan İngiliz Savunma Birliği (EDL) gibi aşırı sağcı ve İslamofobik grupların daha geniş kitleye yayıldığını aktaran Bromage, “Aşırı sağcılar daha çok orta kesim öğrencileri ve profesyonelleri hedef alıyor. Biz, orta kesime mensup insanlardan gelen yardım taleplerinde artış olduğunu gördük. Onlar genelde iyi eğitimli, kolej veya üniversite mezunu. Bu insanlar çoğunlukla internet üzerinden aşırı sağcılara dahil oluyor. Daha önemlisi, herhangi birinin oğlu ya da kızı bu harekete katılabilir” dedi.

Avrupa’da aşırı sağ, yiyecek yardımı bile yaparak yandaş arıyor

AVRUPA’DAN GÖNDERİLMESİNİ İSTİYORLAR
Bromage, yakın zamanda EDL’nin yanı sıra Önce Britanya (First Britain), Kimlikçilik Hareketi (Generation Identity) gibi aşırı sağ gruplarla teması olmuş insanlarla çalıştığını belirterek Kimlikçilik Hareketinin üyelik yaşını 18-30 arasında sınırladığını ve üniversiteli gençler arasında daha etkin olduklarına işaret etti.
Kimlikçilik Hareketinin evsizlere yiyecek yardımı dahi yaptığına dikkati çeken Bromage, “Kimlikçilik Hareketi şiddeti savunmasa da etnik milliyetçiliği yaymaya çalışıyor. Onlar, beyaz olmayanların tehlike arz ettiği gerekçesiyle Avrupa’dan gönderilmesi fikrini savunuyor” ifadesini kullandı. Bromage, Avrupa’daki popülist aşırı sağcı grupların birçoğunun, “öfkeli” veya “bir konuda endişeli” insanları yanlarına çekmeye çalıştığını sözlerine ekledi.

Avrupa’da aşırı sağ, yiyecek yardımı bile yaparak yandaş arıyor

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