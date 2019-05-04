Avrupa’da 80 bin çocuk Rafadan Tayfa ile buluştu
TRT Çocuk'un sevilen çizgi filmi Rafadan Tayfa, Avrupa turnesini büyük ilgi gördüğü Avusturya’nın başkenti Viyana’da sonlandırdı. Rafadan Tayfa’nın, Avrupalı Türk çocukların hem Türkçe hem de Türk kültürüyle bağlarını korumaları açısından önemli olduğunu belirten YTB koordinatörlerinden Mustafa Arslan, Avrupa'da 80 bin çocuğun Rafadan Tayfa ile buluştuğunu söyledi.
YURTDIŞI Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve TRT’nin Avusturya’da ortaklaşa düzenlediği gösteri, WONDER derneğinin konferans salonunda 4 ayrı seans olarak gerçekleştirildi. Viyana’da binlerce Türk çocuğu, Rafadan Tayfa’nın sevilen kahramanları Akın, Hayri, Mert, Kamil, Sevim ve Hale’yi heyecanla izledi. Gösteriyi izleyen çocuklara TRT Çocuk Dergisi, Karagöz-Hacivat Kuklası ve Rafadan Tayfa kahramanlarının fotoğraflarının basılı olduğu bez çantalar içinde çeşitli hediyeler verildi.
YOĞUN İSTEK ÜÇ SEANSI DÖRDE ÇIKARDI
YTB Yurtdışı Vatandaşlar Dairesi Almanya, Avusturya ve İsviçre Koordinatörü Mustafa Arslan, Rafadan Tayfa ekibinin Avrupa turnesi kapsamında yaklaşık 80 bin çocukla buluştuğunu kaydetti.
2 gün önce Vorarlberg eyaletine bağlı Dornbirn’de ve şimdi de Viyana’da düzenlenen gösterilerle yaklaşık 8 bin çocuğa ulaştıklarını, çocukların gösteriyi çok beğendiğini aktaran Mustafa Arslan, Viyana’da 3 seans yapılması planlanan etkinliği yoğun ilgi üzerine 4 seansa çıkarıldığını da söyledi. Rafadan Tayfa’nın bir çizgi film gösterisi olmanın yanı sıra Türkçenin ve milli değerlerin öğrenilmesi açısından önemli rol oynadığını belirten Arslan, “Çocuklarımız bu çizgi filmin bütün şarkılarını ezbere biliyorlar. Özellikle Avrupa’da yaşayan vatandaşlarımızın çocukları için dil ve ülkeyle bağlarını korumaları noktasında önemli bir faktör oluşturduğunu gözlemledik” dedi.
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