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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
04.05.2019 - 14:10, Son Güncelleme:

Avrupa’da 80 bin çocuk Rafadan Tayfa ile buluştu

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Avrupa’da 80 bin çocuk Rafadan Tayfa ile buluştu

TRT Çocuk'un sevilen çizgi filmi Rafadan Tayfa, Avrupa turnesini büyük ilgi gördüğü Avusturya’nın başkenti Viyana’da sonlandırdı. Rafadan Tayfa’nın, Avrupalı Türk çocukların hem Türkçe hem de Türk kültürüyle bağlarını korumaları açısından önemli olduğunu belirten YTB koordinatörlerinden Mustafa Arslan, Avrupa'da 80 bin çocuğun Rafadan Tayfa ile buluştuğunu söyledi.

YURTDIŞI Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve TRT’nin Avusturya’da ortaklaşa düzenlediği gösteri, WONDER derneğinin konferans salonunda 4 ayrı seans olarak gerçekleştirildi. Viyana’da binlerce Türk çocuğu, Rafadan Tayfa’nın sevilen kahramanları Akın, Hayri, Mert, Kamil, Sevim ve Hale’yi heyecanla izledi. Gösteriyi izleyen çocuklara TRT Çocuk Dergisi, Karagöz-Hacivat Kuklası ve Rafadan Tayfa kahramanlarının fotoğraflarının basılı olduğu bez çantalar içinde çeşitli hediyeler verildi.

Avrupa’da 80 bin çocuk Rafadan Tayfa ile buluştu

YOĞUN İSTEK ÜÇ SEANSI DÖRDE ÇIKARDI
YTB Yurtdışı Vatandaşlar Dairesi Almanya, Avusturya ve İsviçre Koordinatörü Mustafa Arslan, Rafadan Tayfa ekibinin Avrupa turnesi kapsamında yaklaşık 80 bin çocukla buluştuğunu kaydetti.
2 gün önce Vorarlberg eyaletine bağlı Dornbirn’de ve şimdi de Viyana’da düzenlenen gösterilerle yaklaşık 8 bin çocuğa ulaştıklarını, çocukların gösteriyi çok beğendiğini aktaran Mustafa Arslan, Viyana’da 3 seans yapılması planlanan etkinliği yoğun ilgi üzerine 4 seansa çıkarıldığını da söyledi. Rafadan Tayfa’nın bir çizgi film gösterisi olmanın yanı sıra Türkçenin ve milli değerlerin öğrenilmesi açısından önemli rol oynadığını belirten Arslan, “Çocuklarımız bu çizgi filmin bütün şarkılarını ezbere biliyorlar. Özellikle Avrupa’da yaşayan vatandaşlarımızın çocukları için dil ve ülkeyle bağlarını korumaları noktasında önemli bir faktör oluşturduğunu gözlemledik” dedi.

Avrupa’da 80 bin çocuk Rafadan Tayfa ile buluştu

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