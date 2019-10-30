Avrupa’da Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu!

TÜRKİYE Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘en büyük bayram’ diye nitelendirdiği cumuriyet Bayramı Almanya’nın başkenti Berlin ile başkonsoloslukların bulunduğu ülkenin diğer 12 kentinde de kutlandı. Berlin’de Büyükelçi Ali Kemal Aydın ve eşi Berna Aydın, Cumhuriyet Bayramı’nın 96. yılı kutlamaları dolayısıyla büyükelçilik binasında resepsiyon verdi. Resepsiyona çok sayıda davetli katıldı.





NATO’NUN EN BÜYÜK İKİNCİ ORDUSU

Büyükelçi, davetlileri kapıda eşi Berna Aydın ile birlikte karşıladı. Kutlamalar, küçük çocuklardan kurulu koronun İstiklal Marşı ve Alman Milli Marşı’nı seslendirmesiyle başladı. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tüm dış temsilciliklere gönderdiği Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.

Resepsiyonda konuşan Büyükelçi Aydın, “Cumhuriyetimiz 96 yıl önce Atatürk’ün önderliğinde, idealist kadrolar tarafından kuruldu. Kuruluş yılları gerçekten zordu. Bugün ise Türkiye her alanda büyük sıçramalar yapmış bir ülke haline geldi. NATO’nun en büyük ikinci ordusu, satın alama paritesine göre dünyanın en büyük 13. ekonomisi ve en etkili uluslararası kuruluşların üyesi. Hem sahada hem masada güçlüyüz. Dünyada en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan ülkeyiz. AB’nin en büyük beşinci ticaret ortağıyız. Türk girişimcilerin cesaret ve yeteneği Orta Asya’dan Afrika’ya geniş bir coğrafyada her alanda kendisini gösteriyor” dedi. Büyükelçi, konuşmasını Alman ve diğer yabancı konukların da anlayabilmesi için Almanca ve İngilizce olarak da yaptı. Almanca yaptığı konuşmasında özellikle bu ülkede yaşayan Türklerin başarısına ve Almanya’ya yaptığı katkıya da değindi.





‘EŞİT KATILIMI TARŞITMANIN ZAMANI GELDİ’

Frankfurt’ta Zoopalast’ta gerçekleşen kutlamaya SPD Hessen Eyalet Meclisi Grup Başkanı Nancy Feaser, Eyalet Milletvekilleri Turgut Yüksel ve İsmail Tipi, Heusenstamm Belediye Başkanı Halil Öztaş ile Almanya Türk Toplumu Eş Genel Başkanı Atila Karabörklü’nün de aralarında olduğu davetliler katıldı. Büyük Önder Atatürk, Kurtuluş Savaşı kahramanları ve terör saldırıları kurbanlarını anan Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, Cumhuriyetin kazanımlarını her daim taze ve canlı tutabilmek için demokrasi ve modernleşme yolundaki çabaların devam ettirilmesi gerektiğini söyledi. Küresel ölçekte yaşanan gelişmelerin yanı sıra mülteci krizinin de etkisiyle son yıllarda Avrupa’da artan ıkçılık, yabancı düşmanılığı ve İslam düşmanlığının endişe verici boyuta geldiğini kaydeden Başkonsolos Burak Karartı, “Almanya’da artık eşit yurttaşlar olarak refah, güvenliği ve mutluluğu temel önceliğimizdir. Bu kapıyı açacak olan kilit eğitimdir. Çocuklarımızın ve gençlerimizin iyi eğitim alarak donanımlı ve özgüvenli bireyler olarak yetişmeleri, bunun yanı sıra kendi dilleri ve kültürlerini de öğrenmeleri, anavatanlarıyla bağlarını korumaları önemlidir” dedi.





KÖLN’DE DAUM’LU KUTLAMA

Köln kentinde de Cumhuriyet’in kuruluşunun 96. yıldönümü Türk ve Almanlar tarafından birlikte kutlandı. Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes ile eşi Şeyda Erciyes konukları kapıda karşıladığı törene Türk vatandaşları, Alman politikacıların yanı sıra ünlü Alman teknik direktör Christoph Daum da katıldı. Başkonsolos Erciyes, “Türk toplumu 60 yıla yaklaşan sürede Alman toplumuyla el ele vererek Almanya’nın kalkınmasında, gelişmesinde terini ve emeğini ortaya koymuş ve Almanya’nın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir” dedi. Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ayrıca Münih, Stuttgart, Mainz, Essen, Hamburg, Karlsruhe, Münster, ve Düsseldorf başkonsoloslukları bölgelerinde tören düzenlendi.





NÜRNBERG’DE KABUL TÖRENİ

Nürnberg Başkonsolosu Serdar Deniz ve eşi Farzane Deniz, Maritim Oteli’nde kabul töreni düzenlendi. Törende, Bavyera Hükümeti adına, Orta Frankonya Valisi Thomas Bauer, Eski Bavyera Başbakanı Günther Beckstein’ın yanı sıra çok sayıda Türk Sivil Kuruluş başkan ve temsilcileriyle Alman davetli hazır bulundu Başkonsolos Serdar Deniz eşi ile Başkonsolos Yardımcısı Selçuk Eke, davetlileri kapıda karşıladı.

Başkonsolos Serdar Deniz yaptığı konuşmasında, “Bugün itibariyle, iki ülke ilişkilerinde, Suriye, terörle mücadele ve mülteci meseleleri gibi konularda ortaya çıkan görüş ayrılıklarından kaynaklanan bir gerginliğin yeniden egemen olduğunu görmek elbette üzücü. Ancak, Türk-Alman ilişkilerinin bu tür geçici sarsıntılardan etkilenmeyecek kadar güçlü temellere sahip olduğu da şüphe götürmez bir gerçek” dedi. Kabul törenine katılan 400’ü aşkın davetliye ikramda bulunuldu





HANNOVER’DE CUMHURİYET COŞKUSU

Hannover Başkonsolosu Banu Malaman’ın ev sahipliğinde Kongress Centrum Banatz salonunda düzenlenen resepsiyona Almanların yanında çok sayıda Türk vatandaşları katıldı. Muavin konsolos Erol Odabaş ile birlikte konuklarını girişte karşılayan Başkonsolos Banu Malaman, Hannover Polis Müdürü Holger Kluwe, Aşağı Saksonya Anayasayı Koruma Başkanı Berhard Witthaut, Süryani Cemaatı Metropoliti Julius Hanna Aydın gibi Alman konuların yanı sıra çok sayıda Sivil Toplum Örgütlerinin temsilcileri,iş dünyası ve öğrenci temsilcileri gibi konuklarla tek tek ilgilendi. Resepsiyonda bir konuşma yapan Malaman, “Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimize Allahtan Rahmet diliyor; Başkonsolosluğumuz bünyesinde bulunan tüm vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramını kutluyorum” dedi.





LONDRA’DA 600 AŞKIN KONUK

Londra’da da büyükelçilikte bir resepsiyon düzenlendi. Büyükelçi Ümit Yalçın ve eşi Gül Yalçın’ın ev sahipliğindeki davete, 600’ü aşkın konuk katıldı. Resepsiyona, Londra Slh.Kuv. ve Kr. Ataşesi P. Alb. İsmail Candan Aşçı ve eşi Burcu Aşçı ve İngiliz diplomasi, basın ve iş çevreleri ile ülkedeki yabancı misyonların temsilcilerinin yanı sıra İngiltere’deki Türk toplumunun temsilcilerinin oluşturduğu kalabalık bir davetli grubu katıldı. İlginin yoğun olduğu davette, büyükelçi Yalçın ve eşi yabancı ve Türk konuklarını ‘iki grup’ halinde ağırladı.

AYŞE ARMAN İLGİ ODAĞIYDI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Londra Temsilcisi Büyükelçi Oya Tuncalı, Türkiye’nin Londra Başkonsolosu Çınar Ergin, KKTC Londra Konsolosu Buket Kop ve Aslı Erkmen, Hava Ataşesi Hv. Uçk- Bkm Alb. Tamer Tüfekçi, Dnz. Atş. Alb. Ercan Eğmez, çok sayıda büyükelçilik çalışanları, Belediye Meclis Üyesi Mahmut Aksanoğlu, iktidardaki Muhafazakar Parti’nin Türk kökenli milletvekili aday adayları Gönül Daniels, Isabel Dowsett ve Neva Sadıkoğlu Novaky, İngiltere’de yerleşik Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Kıbrıs Türk toplumu temsilcileri ile iş, sanat çevrelerinin katıldığı davette yoğunluk dikkat çekti.

Davetliler arasında yer alan gazeteci Ayşe Arman, resepsiyona katılan konukların ilgi odağı oldu. Özellikle hanım konuklar Arman ile birlikte fotoğraf çektirdi. Düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu. Büyükelçi Yalçın’ın kutlamaları kabul ettiği törende, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetleri, tatlılar ve içecek ikram edildi.





‘TÜRKİYE’YE İHTİYACIMIZ VAR’

Fransa Türkiye’nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa’nın ev sahipliğinde Paris’teki Pavillon Royal’de kabul töreni düzenlendi. Törene Fransa Ulusal Meclisi Türkiye-Fransa Dostluk Grubu Başkanı milletvekili Stephane Teste, Senatör Nathalie Goulet, UNESCO Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Altay Cengizer, OECD Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Erdem Başçı, birçok ülkenin büyükelçisi ve vatandaşlar katıldı. Büyükelçi Musa, ülkenin Fransa ile ilişkilerinin uzun tarihe dayandığını ifade ederek bu ilişkinin önemine dair bazı örnekler verdi. Senatör Goulet de Türkiye’yi iyi tanıdığını ifade ederek, “Bu zorlu dönemde Türkiye’ye ihtiyacımız var” dedi.AVUSTURYA’DA DA TÖREN

Türkiye’nin Viyana Büyükelçiliği’nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Büyükelçi Ümit Yardım’ın ev sahipliğinde düzenlenen törenle kutlandı. Törene Türkiye’nin BM Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Muhtar Gün, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilcisi Rauf Engin Soysal’ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Büyükelçi Yarım, Türkiye’nin bir bütün olarak varlığını ve geleceğini korumak amacıyla son yıllarda tarihi bir mücadelenin içinde olduğunu ifade etti.

ROMANYA’DA KLASİK MÜZİK EŞLİĞİNDE KUTLAMA

Bükreş’teki Atatürk anıtı önünde ve Bükreş Türk şehitliğinde tören düzenledi. Daha sonra Türkiye’nin Bükreş Büyükelçisi Füsun Aramaz’ın ev sahipliğinde Bükreş Athenaeum Konser Salonu’nda düzenlenen kabulde Borusan Quartet sanatçıları tarafından bir klasik müzik konseri verildi. Büyükelçi Füsun Aramaz, “Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere armağanı olan Cumhuriyetimizi ve Cumhuriyet değerlerimizin önemini ilk gün olduğu gibi büyük bir bilinçle idrak etmeye devam ediyoruz” dedi.





YUNANİSTAN DA TÖREN DÜZENLEDİ

Atina’daki King George Oteli’nde düzenlenen törene katılan davetliler, Türkiye’nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin ve eşi tarafından karşılandı. İki ülkenin milli marşlarının çalındığı törende Büyükelçi Özügergin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kutlama mesajını okudu. Törende Eski Dışişleri Bakanı ve Yeni Demokrasi Milletvekili Dora Bakoyanni, Yeni Demokrasi Milletvekili Olga Kefalogianni ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Andonis Diamandaris’in yanı sıra, yabancı misyon şefleri, diplomatlar, askeri ateşeler, iş insanları ve siyasetçiler katıldı.

İSVEÇ BÜYÜKELÇİLİĞİ’NDE TÖREN

Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği’nde tören düzenlendi. Büyükelçi Emre Hakkı Yunt’un ev sahipliğindeki törene çok sayıda diplomat ve misyon şefi, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasetçi, akademisyen, iş insanı ve sanatçılar katıldı. Kısa bir konuşma yapan Büyükelçi Yunt, “Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum” ifadesini kullandı.





ROMA’DA BÜYÜKELÇİYE FORMA SÜRPRİZİ

Türkiye’nin Roma ve Valetta büyükelçilikleri Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenledi. Büyükelçilik konutunda düzenlenen resepsiyonda, Türkiye’nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, eşi Evren Esenli, Büyükelçilik Müsteşarı Özgür Yavuzer, konukları tek tek kapıda karşıladı. Resepsiyona, aralarında İtalya Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Elisabetta Belloni, Türkiye’nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, İtalya’nın köklü kulüplerinden Roma’nın U-15 takımını çalıştıran Türk antrenör Tuğberk Tanrıvermiş’in de yer aldığı iş, sanat, siyaset, spor ve diplomasi camiasından çok sayıda davetli katıldı. Büyükelçi Esenli, “Cumhuriyetimiz bundan 96 yıl önce büyük bir mücadeleyle, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün gayretleriyle ve silah arkadaşlarının büyük çabalarıyla kuruldu. Hepsini bugün buradan rahmetle, şükranla anıyoruz” dedi. Esenli, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yurtdışında yaşayan vatandaşlara yönelik mesajını okudu. Bu arada, Roma U-15 takımını çalıştıran Tuğberk Tanrıvermiş, gecede Büyükelçi Esenli’ye üzerinde isminin yazılı olduğu ve sarı-kırmızılı takımın efsanevi oyuncusu Francesco Totti’nin imzası bulunan forma hediye etti.

MALTA’DA ÜST DÜZEY KATILIM

Türkiye’nin Malta Büyükelçisi Kerem Kıratlı’nın Valetta’daki Corinthia Hotel’de verdiği Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuyla kutlandı. Resepsiyona, Malta devlet erkanı üst düzey katılım gösterdi. Malta Cumhurbaşkanı George Vella, Meclis Başkanı Angelo Farrugia, İçişleri ve Ulusal Güvenlik Bakanı Michael Farrugia davete katılarak, Büyükelçi Kıratlı’yı Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tebrik etti. Yaklaşık 200 kişinin katıldığı resepsiyonda bir konuşma yaparak cumhuriyetin önemine ve Türkiye-Malta ilişkilerine değinen Büyükelçi Kıratlı, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yurtdışında yaşayan vatandaşlara yönelik bayram mesajını okudu.