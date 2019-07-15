Avrupa’da 15 Temmuz

İNGİLTERE’nin başkenti Londra’da Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) tarafından 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin panel düzenlendi. AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya ve darbe gecesi yaralanan Enes Babacan ile yabancıların da katıldığı etkinlikte, 15 Temmuz’a ilişkin video gösterisi yapıldı.

Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, uluslararası toplumun FETÖ’nün bir sosyal hareket değil, siyasi ve ekonomik hedefleri bulunan çok karanlık bir örgüt olduğunu yavaş yavaş anladığını belirterek, Türkiye’nin kararlı bir şekilde bu çerçevedeki çabalarına devam edeceğini söyledi.

Yalçın, “FETÖ’yü bitirmeye yönelik çabalarımız uzun vadeli bir mücadeleyi içeriyor. Türk hükümeti kararlı bir şekilde bu çerçevedeki çabalarına devam ediyor” dedi.

AVRUPA İÇİN DE TEHDİT

AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya da Türkiye’nin DEAŞ, PKK ve FETÖ ile mücadelesine vurgu yaparak, tüm ülkelerin terörle mücadele konusunda ortak bir yaklaşım benimsemesinin önemine değindi. FETÖ’nün çok karmaşık bir yapısı olduğunu, bu yüzden de Avrupa ülkelerinin anlamasının kolay olamayacağını kaydeden Sırakaya, FETÖ’nün ordu, yargı ve polise sızma çalışmaları, ekonomik faaliyetleri ile devleti ele geçirme amacına ilişkin bilgi verdi.

Avrupalı yetkilileri FETÖ’nün sadece Türkiye için değil, İngiltere ve diğer Avrupa ülkeleri için de ne kadar tehlikeli olduğu konusunda bilgilendirdiklerini kaydeden Sırakaya, “Er ya da geç diğer ülkeler için de potansiyel bir tehdide dönüşeceklerdir” dedi.

Darbe gecesi yaralanan Enes Babacan’ın da yaşadıklarını anlattı. UZUN SOLUKLU BİR MÜCADELE

15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi, Belçika’nın Anvers kentinde yapılan etkinlikte anlatıldı. Türkiye’nin Anvers Başkonsolosluğu tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe diplomatik erkan ve çok sayıda davetli katıldı. 15 Temmuz şehitlerinin anısına saygı duruşunda bulunulması ve Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte, Anadolu Ajansının darbe girişimi temalı fotoğraf sergisi ile sinevizyon gösterimi yapıldı.



Etkinlikte, 15 Temmuz şehitlerinin isimlerinin okunmasının ardından, şehitlerin fotoğraflarının olduğu kırmızı-beyaz renkli balonlar gökyüzüne bırakıldı. Anvers Başkonsolosu Metin Ergin, FETÖ konusunda diğer devletlerle iş birliğinin ivme kazandığının altını çizerek, “Bu uzun soluklu mücadele adelet yerini buluncaya kadar devam edecek” dedi.

TÜRK HALKININ YAŞADIKLARINI AVRUPA’YA ANLATIYORUZ

Almanya’nın Köln kentinde 15 Temmuz demokrasi şehitleri, fotoğraflarının bulunduğu 251 renkli balon gökyüzüne bırakılarak anıldı.Uluslararası Demokratlar Birliğince (UID) Köln şehir merkezindeki Heumarkt Meydanı’nda düzenlenen programda, FETÖ’nün hain darbe girişimini anlatan ve Anadolu Ajansı muhabirlerinin çektiği fotoğraflardan oluşan sergi açıldı. Şehitler için duaların edilmesi ve saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan etkinlikte, Türk ve Alman ulusal marşları okundu.



UID Genel Başkanı Bülent Bilgi, üç yıl önce yapılan hain darbe girişimini unutmamak ve unutturmamak için Avrupa genelinde çok sayıda etkinlik düzenlediklerini söyledi.

15 Temmuz hain darbe girişimini anlatmanın en güzel yollarından birinin meydanlarda açtıkları fotoğraf sergisi olduğunu ifade eden Bilgi, “Avrupalılara 15 Temmuz’da Türk insanının neler yaşadığını net bir şekilde, fotoğrafları da göstererek anlatıyoruz. Bu çok daha etkili oluyor” dedi. O GECE YAŞANANLAR DEV EKRANDA

Uluslararası Demokratlar Birliği Bosna Hersek Teşkilatı da, başkent Saraybosna’da, FETÖ terör örgütünün hain darbe girişimini düzenlediği etkinlikte anlattı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde, Saraybosna’daki tarihi Başçarşı Meydanında kurulan dev ekranda 15 Temmuz 2016 gecesine ait gerçek görüntüler yansıtılarak, Saraybosnalılar ve turistlere o gece Türkiye’de yaşananlar aktarıldı.