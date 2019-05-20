Avrupa’da 100. yıl coşkusu: 21‘nci yüzyılın da en büyük lideri

ALMANYA’nın Frankfurt kentinde Hessen Atatürkçü Düşünce Derneği‘nin ‘Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs 1919‘da Samsun‘a çıktığında nasıl bir Türkiye düşünüyordu?’ başlığıyla düzenlediği konferansta konuşan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Atatürk hakkında yazdığı kitaba ‘20‘nci Yüzyılın En Büyük Lideri’ başlığını verdiğini hatırlattıktan sonra “Yanlış yapmışım. Mustafa Kemal 20‘nci yüzyılın elbette en büyük lideri. Ama 21‘nci yüzyılın da en büyük lideridir. Tüm dünyaya baktığınızda Atatürk ayarında bir lider olmadığını görürsünüz. Onun yanına yaklaşacak bir lider yok. Olacağını da tahmin etmiyorum“ dedi.

MUCİZE VE TÜRK DEVRİMİ

Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı ile CDU’lu Hessen milletvekilli İsmail Tipi‘nin de yer aldığı 200‘den fazla kişinin dinlediği konferansta Türk milletinin Atatürk‘e sevgisinin dünyada eşi zor bulunabilecek bir sevgi olduğunu da vurgulayan Başbuğ “Belki Amerikalıların Washington ve Lincon‘a duydukları saygı ve sevgiye bir paralellik kurabilirsiz“ dedi.

Esas önemli olan şeyin ‘Mustafa Kemal‘i anlamak’ olduğunu da belirten Başbuğ,

Mustafa Kemal Atatürk‘ün 1919’da başlayan ve 1938‘e kadar süren dönemde bir mucize gerçekleştirdiğini ve bunu ‘yorgun, bitmiş, çökmüş insanlardan, granit gibi direnen bir toplum çıkararak’ başardığını söyledi. Başbuğ, Atatürk‘ün liderliğindeki Kurtuluş Savaşı, Cumhuriyet‘in kuruluşu ve sonrasındaki dönemi ‘Türk devrimi’ olarak tanımladı.

19 MAYIS MİLATTIR

FRANKFURT Türk Kültür Merkezi’nde gerçekleşen 19 Mayıs’ın 100. yıl dönümü kutlamalarında konuşan Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı 19 Mayıs’ı, Atatürk önderliğinde Türk milletinin esaret zincirini kırdığı bir milat olarak niteledi. Hessen Milletvekili İsmail Tipi, Almanya Türk Toplumu Eş Genel Başkanı Atila Karabörklü, Hessen Atatürkçü Düşünce Derneği Onursal Başkanı Mahmut Telli ile Musiad Hessen Başkanı Muhsin Kıdık’ın da katıldığı törende Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ile Gençlerin Atatürk’e Cevabı okundu. Türküler, modern dans ve horon gösterileri yer aldı.

LONDRA STADYUMDA KUTLADI

İNGİLTERE’nin başkenti Londra’daki 19 Mayıs kutlamaları Türkiye’nin Londra Büyükelçiliği ile KKTC Londra Temsilciliği tarafından Wood Green’deki New River Stadyumu’nda düzenlenen törenlerle kutlandı. Programa, Londra Başkonsolosu Çınar Ergin, KKTC Temsilcisi Büyükelçi Oya Tuncalı, elçilik görevlileri, ataşeler, eğitimciler, çeşitli sivil toplum kuruluşları temsilcileri, İngiltere’de görev yapan tüm Türkçe ve Türk Kültürü öğretmenleri ile vatandaşlar ve gençler katıldı.

GENÇLERE ÖDÜL VERİLDİ

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitler için yapılan saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende folklor, halk oyunları, dans gösterileri, şiirler ve müziklerle devam etti. Çeşitli yarışmalar ve geçen yıl aramızdan ayrılan Türk genci Hasan Özcan anısına 3 ayrı seviyede ‘19 Mayıs koşusu’ yapıldı. Yarışmalarda dereceye girenlere ödüller verildi.

NEWINGTON GREEN PARK’TA BÜYÜK BULUŞMA

LONDRA’daki bir diğer 19 Mayıs kutlaması ise Türk nüfusun yoğun yaşadığı Newington Green bölgesindeki Newington Green Parkı’nda, ‘Büyük Londra Buluşması’ adı altında düzenlendi.



Atı dernek tarafından gerçekleştirilen kutlama, dünyanın en iyi 50 öğretmeni arasına seçilen ilk Türk Öğretmen Dilek Livaneli’nin sunumuyla gerçekleşti. Dört tarafı Türkiye, Kuzey Kıbrıs ve Azerbaycan bayrakları ve Mustafa Kemal Atatürk’ün dev fotoğraflarıyla süslü parkta, işgalden zafere, zaferden çağdaşlaşmaya Türkiye’nin geçirdiği yılları anlatan ‘Milli Mücadele Sergisi’ de ilk kez bu etkinlik için açıldı.

NÜRNBERG, BAŞKONSOLOSLUKTA TOPLANDI

19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı ve Milli Mücadelenin 100. Yılı, Nürnberg Başkonsolosluğu’nda düzenlenen törenle kutlandı. Törene, Nürnberg Başkonsolosu Yavuz Kül, başkonsolosluk görevlileri, Nürnberg ve Fürth Belediye Meclis Üyeleri Aynur Kır, Ayhan Yeşil ve Aydın Kaval, TİAD Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Can, MÜSİAD Nürnberg Başkanı Emin Bayram, DİTİB Bölge Başkanı Hasan Aslan, Atatürkçü Düşünce Derneği Kuzey Bavyera Başkanı Ayla Çokbudak, CHP Kuzey Bavyera Birliği Başkanı Murat Bülbül, Nürnberg Türk Ocağı Başkanı Muhammed Cihan Doğan, UİD Yöneticisi Salim Elcivan, İYİ Parti Nürnberg Sözcüsü Hulusi Koçak, Saadet Partisi Nürnberg Sözcü Yardımcısı Musa Tamer, DİTİB Fürth Başkanı Refet Avcı, DİTİB Aksa Camisi Başkanı Cemil Kimyacıoğlu, Objektif Tiyatro Başkanı Meryem Tura, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda Cumhurbaşanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gönderdiği 100. yıl mesajı okundu.

19 MAYIS'I KUTLAYIP ORUÇ AÇTILAR

ALMANYA’da bir başka 19 Mayıs kutlaması da Nürnberg’deki Bodrum Palast’ta düzenlendi. İyi Toplum Gönüllüleri’nin düzenlediği etkinliğe STK başkanlarının yanı sıra 200’den fazla vatandaş katıldı. İyi Toplum Gönüllüleri Başkanı Hulusi Koçak’ın 19 Mayıs’ı kutlamasının ardından araştırmacı yazar Cemil Kaynak, Atatürk’ün Samsuna çıkışı ile birlikte gelişen olayları anlattı.

Faikcan Koğ ve Folklor grubunun da sahne aldığı etkinlikte müzik öğretmeni Sebahattin Yamen arkadaşları ile birlikte davetlilere repertuvar sundu. Program sonunda davetlilere iftar yemeği verildi.

19 MAYIS, DÜŞMAN HÜKMÜNE KARŞI ÇIKMADIR

FRANSA’daki 19 Mayıs’ın 100. yıl dönümü kutlamaları, Türkiye’nin Paris Büyükelçiliği’nde iftar programı ile birlikte düzenlendi. Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa’nın ev sahipliğinde düzenlenen programa UNESCO Nezdindeki Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Altay Cengizer, OECD Nezdindeki Türkiye Daimi Temsilcisi Erdem Başçı, Türkiye’nin Paris Başkonsolosu Görkem Barış Tantekin, Yunus Emre Enstitüsü Paris Müdürü Ahmet Bakcan, Eğitim Müşaviri Murat Demirkaya ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Büyükelçi Musa, “19 Mayıs, düşmanların verdiği hükme karşı çıktığımız günlerin başlangıcıdır. Bunun arka planında ne olduğunu anladığımız zaman Cumhuriyetin ne denli büyük bir eser, istiklal mücadelemizin nasıl kutsal bir dava olduğunu daha iyi anlamamız mümkün” dedi.