Avrupa Yahudiler Birliği’nden mektup: İptal edin
60 milyon insanın hayatını kaybettiği İkinci Dünya Savaşı ve Yahudi soykırımından sorumlu nazi liderleri ile sevgililerinin özel eşyalarının açık artırmaya çıkarılması, sert eleştirilere hedef oldu.
MÜNİH’teki Hermann Historica adlı müzayede evinde çarşamba akşamı düzenlenecek açık artırmada Hitler’in silindir şapkası, nazi ideolojisini içeren ‘Kavgam’ adlı kitabının özel baskısı, sevgilisi Eva Braun’un davetlerde giydiği gece kıyafeti, Hermann Göring’in puro kutusu gibi 842 özel eşya müzayedeyle satılacak. Hitler’in silindir şapkası 12 bin 500 Euro’dan, sevgilisi Eva Braun’un gece kıyafeti ve Kavgam kitabının özel baskısı 75 bin Euro’dan açık artırmaya çıkacak.
MÜZAYEDE EVİ: ELEŞTİRİLER HAKSIZ
Nazi liderlerinin giysilerinin müzayedeyle satılması, başta Yahudi kuruluşlarının yoğun tepkisini çekti. Avrupa Yahudiler Birliği, müzayede evine bir mektup yazarak açık artırmanın iptalini istedi. Müzayede evi müdürü Bernhard Pacher ise eleştirileri haksız olarak niteledi. Pacher, “Bizim müşterilerimiz müzeler, resmi ve özel koleksiyoncular. Bunlar tarihle yüzleşmiş insanlar” diye savundu ve mektuptan sonra çok sayıda ağır küfür ve hakaret içeren mail aldığını söyledi. Münih’teki Hermann Historica adlı müzayede evi ilk kez nazi özel eşyalarını açık artırmaya çıkarmıyor. Daha önce de Hitler’in üniforması 275 bin Euro’dan müzayedeye çıkarılmıştı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle