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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
AA
15.04.2018 - 11:52, Son Güncelleme:

‘Avrupa ve Almanya’daki Müslümanların ortak değeri oldu’

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‘Avrupa ve Almanya’daki Müslümanların ortak değeri oldu’

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Başkanı Prof. Dr. Nevzat Yaşar Aşıkoğlu, Avrupa’nın en modern camisi olarak anılan Köln Merkez Camisi’nin, Almanya’da ve Avrupa’da bütün Müslümanların ortak değeri olduğunu söyledi.

DİTİB Genel Başkanı Aşıkoğlu, Açık Cami Günü dolayısıyla camiyi ziyarete gelenlere hitaben yaptığı konuşmada, camilerin Müslümanların hayatındaki en önemli mekanlar olduğunu vurguladı. Camilerde dini hizmetlerin yanı sıra sosyal hizmetlerin de verildiğini ifade eden Aşıkoğlu, “Köln Merkez Camisi, Almanya’da ve Avrupa’da bütün Müslümanların ortak değeridir” dedi.
Aşıkoğlu, camilere sahip çıkılması gerektiğine dikkati çekerek, “Camilerimizi çocuklarımıza ve gençlerimize sevdirelim. Camiler herkesin huzur bulacağı mekanlardır” diye konuştu.
Köln Merkez Camisi’nin 9 Haziran 2017’de ibadete açıldığını hatırlatan Aşıkoğlu, caminin Köln’ün siluetine zenginlik kattığını söyledi.

‘Avrupa ve Almanya’daki Müslümanların ortak değeri oldu’

CAZİBE MERKEZİ HALİNE GELDİ
Aşıkoğlu, caminin şehrin önemli turistik mekanlarından biri haline geldiğini ve bugüne kadar uzman ilahiyatçılar rehberliğinde camiyi yaklaşık 30 bin kişinin ziyaret ettiğini anlattı.
DİTİB Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Özkan DİTİB Genel Merkezini de içeren bu yapının sadece bir cami olmadığını, eğitimden kültüre çok sayıda faaliyetin gerçekleştirdiği bir külliye olduğunu, geniş bir yelpazede ürün sunan DİTİB Alışveriş Merkezi’nin de bu yapıyı bir cazibe merkezi haline getirdiğini belirtti.
Özkan, camiyi ziyarete gelen Alman ve diğer yabancıların özellikle caminin iç süslemelerine hayran kaldığını sözlerine ekledi.

‘Avrupa ve Almanya’daki Müslümanların ortak değeri oldu’

‘Avrupa ve Almanya’daki Müslümanların ortak değeri oldu’
‘Avrupa ve Almanya’daki Müslümanların ortak değeri oldu’


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