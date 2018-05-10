Avrupa turuna çıkan ‘Daha Neler’ Hamburg’ta
Almanya’da Schweinfurt, Frankfurt, Nürnberg, Stuttgart, Duisburg ve Essen’de sahnelenen ‘Daha Neler’ adlı oyun, Köln, Münih, Berlin, Londra, Amsterdam başta olmak üzere pek çok Avrupa kentinde tiyatroseverlerle buluşacak.
AVRUPA turu kapsamında oyun, yarın Almanya’nın Hamburg kentinde sahnelenecek. Theater Haus im Park Bergedorf’ta saat 20.30’da başlayacak oyunun kadrosunda Türk tiyatrosunun duayen ismi Haldun Dormen’in yanı sıra Ruhsar Öcal, Kerem Atabeyoğlu, Azra Akın, Oktay Turkutve Engin Seçgin yer alıyor.
Oyunu konusu şöyle: Fransa’nın önde gelen siyasetçilerinden olan ve eşi, yıllar önce gizemli bir şekilde
kaybolan Maurice Lamart, daha fazla oy toplamak düşüncesiyle seçimler öncesinde dikkati çekmek için oğlu Louis ile birlikte çifte düğün hazırlığı yapmaktadır. Ancak Amerika’dan gelen bir Albay, onun bütün planlarını alt üst eder.
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