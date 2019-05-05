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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA / Fotoğraf: AA
05.05.2019 - 13:29, Son Güncelleme:

‘Avrupa Rusya’ya karşı kendi güvenliğini kendisi sağlamalı’

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‘Avrupa Rusya’ya karşı kendi güvenliğini kendisi sağlamalı’

İsveç’in Svenska Dagbladet gazetesine konuşan Almanya eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Avrupa’nın kendi güvenliğini kendisinin sağlaması gerektiğini söyledi. Gabriel, Rus tehdidine karşı Polonya ve Baltık devletlerinin savunmasını sağlamak için Berlin’in savunmaya yıllık 200 milyar dolar ayırması gerektiğini söyledi.

AVRUPA’nın bu görevi ABD’nin yapabileceğine inanmaması gerektiğini ifade eden Gabriel, şöyle konuştu: “Dünyanın değişmekte olduğunu anlamamız gerekiyor. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki dünya düzeni özellikle Almanya için çok uygundu. ABD ve Fransa bir noktaya kadar diğer meseleleri çözerken, biz kendi meselelerimizle ilgilenebiliyorduk. Şimdi durum farklı.”
Gabriel, NATO’nun bir üyesine yapılan saldırının bütün üyelerine yapılmış olarak kabul edileceğini öngören 5. maddesinden Donald Trump’ın şüphe duymasını söylemesinin tek problem olmadığını, Washington’un uzun süredir Avrupa üzerindeki sorumluluklarından kaçmaya çalıştığını belirtti.
Gabriel, Trump’ın NATO üyesi ülkelerin gayri safi milli gelirlerinin yüzde 2’sini savunmaya ayırması çağrısı için de milli gelirinin yüzde 1.2’sini savunmaya ayıran Almanya’nın oranı yüzde 1.5’a çıkarıp, kalan yüzde 0.5’ini veya 200 milyar doları Rusya’ya karşı Baltık devletleri ve Polonya’yı savunmaya ayırması gerektiğini söyledi. Gabriel, Almanya’nın Doğu Avrupa devletlerinin güvenliğini sağlama konusunda aslan payını ABD’nin elinden alması gerektiğini ifade etti.

 

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