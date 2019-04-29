Avrupa, mültecilere karşı ön yargıyı ‘Misafir’le yenecek

1. Uluslararası Mülteci Film Festivali’ne katılmak üzere İzmir’e giden Andaç Haznedaroğlu, ‘Misafir’in, Suriyeli bir çocuğun gözünden savaş ve sonrasındaki dramı anlattığını belirtti. Filmin, gerçek bir yaşam öyküsünü konu aldığını anlatan Haznedaroğlu, “Ayağı kırılan bir Suriyeli çocukla karşılaşmamdan yola çıktım. Filmde kendi hikâyemi anlattım” diye konuştu. “Yarın savaş çıkarsa sen ne yaparsın?” diye düşündüğünü ve ardından Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde sığınmacıların yaşamına tanıklık ettiğini belirten Haznedaroğlu, Suriye sınırında yaklaşık 500 aileyle görüştüğünü ifade etti.

İzlenimlerinin ardından Suriyeli bir kadın ve çocuğunun sınırdan geçme hikâyesini beyaz perdeye aktardığını dile belirten Haznedaroğlu, 4 yıl süren çalışmalar sonucu ‘Misafir’in 2017’de çekildiğini söyledi.

‘BENİM DE BAKIŞIM DEĞİŞTİ’

‘Misafir’in birçok festivale katıldığını ve ödüllerle döndüğünü kaydeden Haznedaroğlu, düşünceleri değiştiren filmin asıl bu şekilde başarıya ulaştığını dile getirdi. Öncelikle kendi yaşamında göçmenlere bakış açısının değiştiğini vurgulayan Haznedaroğlu, şöyle konuştu: “Film, izlendiği yerlerde düşünce değişikliğine neden oldu. Mülteci nefretinin arttığı Avrupa’da okul sinemalarına alındı, festivallerde ilgiyle karşılandı. İlk olarak Avusturya’daki okullarda öğrencilere izletildi. Benim amacım da buydu zaten. Bu insanlarla ilgili ön yargıyı kırmak, meselenin gerçeğini anlatmaktı. Yüzde 90’ı gerçek bir hikâye olduğu için izleyici çok etkileniyor.”

‘2 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU BİR DAHA GÖREMEDİM’

Filmin başrolünde oynayan 8 yaşındaki Rawan Skef’in Türkiye’den Yunanistan’a geçtiğini kaydeden Haznedaroğlu, göçmen kamplarında yaşadıktan sonra Almanya’ya ulaşan çocuk oyuncuyla hâlâ görüştüklerini ifade etti. Öykünün gerçek kahramanı olan ve kendisini göçmenlerin yaşamıyla tanıştıran 2 yaşındaki çocuğu ise bir daha göremediğini belirten Haznedaroğlu, “Yaşadıkları yere bir kez daha gittim, orada yoktu. Belki savaşa döndüler, bilmiyorum bir daha görmedim. Aynı şekilde annesini, babasını kaybetmiş o kadar çok çocukla bir araya geldim ki, aslında bu hepsinin hikâyesiydi. Bu öykü devam ediyor. En azından benim hayatımı değiştirdiği için devam ediyor” dedi.

Antalya Film Festivali’nde ‘Avni Tolunay Seyirci Ödülü’, Boğaziçi Film Festivali’nde ‘En İyi Film ve Kurgu Ödülü’ alan ‘Misafir, Dublin İpek Yolu Film Festivali ile Malmö Arab Film festivallerinden ‘En İyi Film’ ve ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülleri ile döndü.