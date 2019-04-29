Avrupa, mültecilere karşı ön yargıyı ‘Misafir’le yenecek

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriAvrupa, mültecilere karşı ön yargıyı ‘Misafir’le yenecek
GeriAvrupa Avrupa, mültecilere karşı ön yargıyı ‘Misafir’le yenecek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
AA
29.04.2019 - 12:11, Son Güncelleme:

Avrupa, mültecilere karşı ön yargıyı ‘Misafir’le yenecek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

‘Her Şey Aşktan’ ve ‘Acı Tatlı Ekşi’ filmleriyle dikkati çeken yönetmen Andaç Haznedaroğlu’nun, Suriyeli sığınmacıların dramını anlattığı ödüllü filmi ‘Misafir’, Avrupa’daki okullarda da gösteriliyor.

Avrupa, mültecilere karşı ön yargıyı ‘Misafir’le yenecek1. Uluslararası Mülteci Film Festivali’ne katılmak üzere İzmir’e giden Andaç Haznedaroğlu, ‘Misafir’in, Suriyeli bir çocuğun gözünden savaş ve sonrasındaki dramı anlattığını belirtti. Filmin, gerçek bir yaşam öyküsünü konu aldığını anlatan Haznedaroğlu, “Ayağı kırılan bir Suriyeli çocukla karşılaşmamdan yola çıktım. Filmde kendi hikâyemi anlattım” diye konuştu. “Yarın savaş çıkarsa sen ne yaparsın?” diye düşündüğünü ve ardından Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde sığınmacıların yaşamına tanıklık ettiğini belirten Haznedaroğlu, Suriye sınırında yaklaşık 500 aileyle görüştüğünü ifade etti.
İzlenimlerinin ardından Suriyeli bir kadın ve çocuğunun sınırdan geçme hikâyesini beyaz perdeye aktardığını dile belirten Haznedaroğlu, 4 yıl süren çalışmalar sonucu ‘Misafir’in 2017’de çekildiğini söyledi.

‘BENİM DE BAKIŞIM DEĞİŞTİ’
‘Misafir’in birçok festivale katıldığını ve ödüllerle döndüğünü kaydeden Haznedaroğlu, düşünceleri değiştiren filmin asıl bu şekilde başarıya ulaştığını dile getirdi. Öncelikle kendi yaşamında göçmenlere bakış açısının değiştiğini vurgulayan Haznedaroğlu, şöyle konuştu: “Film, izlendiği yerlerde düşünce değişikliğine neden oldu. Mülteci nefretinin arttığı Avrupa’da okul sinemalarına alındı, festivallerde ilgiyle karşılandı. İlk olarak Avusturya’daki okullarda öğrencilere izletildi. Benim amacım da buydu zaten. Bu insanlarla ilgili ön yargıyı kırmak, meselenin gerçeğini anlatmaktı. Yüzde 90’ı gerçek bir hikâye olduğu için izleyici çok etkileniyor.”

Avrupa, mültecilere karşı ön yargıyı ‘Misafir’le yenecek

‘2 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU BİR DAHA GÖREMEDİM’
Filmin başrolünde oynayan 8 yaşındaki Rawan Skef’in Türkiye’den Yunanistan’a geçtiğini kaydeden Haznedaroğlu, göçmen kamplarında yaşadıktan sonra Almanya’ya ulaşan çocuk oyuncuyla hâlâ görüştüklerini ifade etti. Öykünün gerçek kahramanı olan ve kendisini göçmenlerin yaşamıyla tanıştıran 2 yaşındaki çocuğu ise bir daha göremediğini belirten Haznedaroğlu, “Yaşadıkları yere bir kez daha gittim, orada yoktu. Belki savaşa döndüler, bilmiyorum bir daha görmedim. Aynı şekilde annesini, babasını kaybetmiş o kadar çok çocukla bir araya geldim ki, aslında bu hepsinin hikâyesiydi. Bu öykü devam ediyor. En azından benim hayatımı değiştirdiği için devam ediyor” dedi.
Antalya Film Festivali’nde ‘Avni Tolunay Seyirci Ödülü’, Boğaziçi Film Festivali’nde ‘En İyi Film ve Kurgu Ödülü’ alan ‘Misafir, Dublin İpek Yolu Film Festivali ile Malmö Arab Film festivallerinden ‘En İyi Film’ ve ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülleri ile döndü.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber

Bunu sadece Messi yapabilir!

Almanya’da kazancı en düşük kesim temizlik işçileri

‘Alman partilerinde göçmenleri temsil etmek mümkün değil’

Almanya istihbaratı: Aşırı sağ iç savaşa hazırlanıyor