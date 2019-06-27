Avrupa, mülteciler için Türkiye’ye taahhüt ettiği 6 milyar Euro’yu ödemedi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriAvrupa, mülteciler için Türkiye’ye taahhüt ettiği 6 milyar Euro’yu ödemedi
GeriAvrupa Avrupa, mülteciler için Türkiye’ye taahhüt ettiği 6 milyar Euro’yu ödemedi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
Celal ÖZCAN / BERLİN
27.06.2019 - 13:33, Son Güncelleme:

Avrupa, mülteciler için Türkiye’ye taahhüt ettiği 6 milyar Euro’yu ödemedi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Avrupa, mülteciler için Türkiye’ye taahhüt ettiği 6 milyar Euro’yu ödemedi

Göç Diyaloğu Toplantıları için Berlin’de bulunan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Avrupa’nın mülteciler için Türkiye’ye ödemeyi taahhüt ettiği 6 milyar Euro’nun sadece 1.7 milyar Euro’sunu ödediğini, ayrıca vize muafiyeti, Gümrük Birliği güncelleştirilmesini de yerine getirmediğini belirterek, taahhütlerin yerine getirilmesini istedi.

ALMANYA’NIN başkenti Berlin’de Göç Diyaloğu Toplantıları çerçevesinde temaslarda bulunan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Berlin Büyükelçiliği’nde Türk basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kıran, Avrupa’nın göç sözleşmesi çerçevesinde Türkiye’ye taahhütlerini yerine getirmediğini bilgisini verdi. Avrupa’nın, Türkiye’ye mültecilerle ilgili 6 milyar Euro taahhüt ettiğini, şimdiye kadar sadece 1.7 milyar Euro ödediğini belirten Kıran, ayrıca vize muafiyeti, Gümrük Birliği’nin güncelleştirilmesi taahhütlerinin de yerine getirilmediğini, bu taahhütlerin yerine getirilmesini istediklerini söyledi.

Avrupa, mülteciler için Türkiye’ye taahhüt ettiği 6 milyar Euro’yu ödemedi

TÜRKİYE’DE 4 MİLYONDAN FAZLA MÜLTECİ VAR
Türkiye’nin 4 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yaptığını, Avrupa Birliği’nde en fazla göçmen alan Almanya’yı takdir ettiklerini vurgulayan Kıran, “Aralık 2019’da Cenevre’de küresel göç forumuna Türkiye ile birlikte Almanya eşbaşkanlık edecek. Foruma Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Şansölye Merkel başkanlık edecek” dedi.
Kıran, ‘Almanya’nın İdlib’ten bir göç dalgası endişesi var mı’ sorusuna, böyle bir endişenin mevcut olduğu yanıtını verdi.

Avrupa, mülteciler için Türkiye’ye taahhüt ettiği 6 milyar Euro’yu ödemedi

VALİYİ AYNI ÖRGÜT KATLETTİ
Almanya’da Türklere yönelik saldırı, tehdit ve camilerin kundaklanmasının kabul edilemeyeceğini vurgulayan Kıran, faillerin yakalayıp yargı karşısına çıkarılmasını bekledirini söyledi. NSU davasının tatminden uzak sonuçlanmasına dikkati çeken Kıran, bugün aynı ırkçı örgütün Almanya’da bir valiyi katlettiğini vruguladı.
Almanya ile terörle mücadele konularını da görüştüklerini kaydeden Kıran, PKK ve FETÖ terör örgütü üyelerinin elini kolunu sallaya sallaya Almanya’da dolaşmasının Türkiye için kabul edilemez olduğunu söyledi. PKK konusunda Almanya’nın bazı olumlu adımlar attığına da işaret eden Kıran, iade dosyalarında henüz istenilen sonuca ulaşamadıklarını kaydetti.

ERDOĞAN MERKEL BULUŞACAK
İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Markus Kerber, Göç, Sığınmacılar ve Entegrasyondan Sorumlu Devlet Bakanı Annette Widmann-Mauz ve Angela Merkel’in Dış Politka Danışmanı Jan Hecker ile bir araya geldiklerini de anlatan Kıran, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) başta olmak üzere Türk toplumunun karşı karşıya kaldığı sorunları ele aldıklarını aktardı. DİTİB’le ilgili Almanya’nın hassasiyetini takdir ettiklerini kaydeden Kıran, “DİTİB’in varlığı Almanya’nın da yararına” dedi.
Kıran, “Japonya’da Merkel’le sayın Cumhurbaşkanımızın bir araya gelmesi öngörülüyor. Bu ziyaret çerçevesinde gündeme gelecek konuların hazırlıklarını da ele almış olduk” bilgisini verdi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber
Avrupa, mülteciler için Türkiye’ye taahhüt ettiği 6 milyar Euro’yu ödemedi
Fransa’da bir ilk: Hava kirliliğinden devlet sorumlu
Bir polis gözaltına alındı, evi arandı, serbest kaldı
Paris teröristi Almanya’da yakalandı