Avrupa Konseyi, Polonya’yı takibe aldı

FRANSA’nın Strazburg kentinde devam eden AKPM Kış Dönemi Genel Kurulu’nda, yargı sistemine yönelik düzenlemeleri içeren yasanın yargının bağımsızlığını ve hukukun üstünlüğünü ihlal etmesi nedeniyle Polonya’yı takibe alan karar tasarısı kabul edildi. Karar, 37 ‘hayır’ oyuna karşılık 140 ‘evet’ oyuyla kabul edildi. Bir parlamenter ise çekimser oy kullandı. Siyasetçilerin bu düzenlemeyle yargıya müdahale ettiği belirtilen kararda, bu durumun demokratik devletin prensiplerine aykırı olduğu kaydedildi. Kararda, Polonya hükümetini bu yasayı gözden geçirmeye Avrupa Konseyi’nin bu konudaki önerilerini dikkate almaya davet edildi. AKPM, takibe aldığı ülkeye sıklıkla, incelemelerde bulunmak üzere iki raportör gönderiyor, söz konusu ülkenin yetkilileriyle görüşmeler yapıyor ve Avrupa Konseyi’ne karşı sorumluluklarını yerine getirip getirmediği konusunda rapor hazırlıyor.

POLONYA VE AB’Yİ KARŞI KARŞIYA GETİREN YASA

Varşova ve Brüksel arasında gerginliğe yol açan yasaya ilişkin Polonya Yüksek Mahkemesi, hakimlerin bağımsızlığını ciddi anlamda tehdit eden tasarının hükümetle hemfikir olmayan hakimlerin görevden uzaklaştırılmasına neden olabileceğini belirtmiş, tasarının yasalaşması halinde ülkenin Avrupa Birliği’nden (AB) çıkmasının gerekebileceği uyarısında bulunmuştu. Polonya Anayasa Mahkemesi Sözcüsü Michal Laskowski de ülke basınına yaptığı açıklamada, “Tasarı birçok açıdan Polonya Anayasası’nı ihlal ediyor. Tasarının kabulü uluslararası alanda çok kötü sonuçlar doğurabilir” demişti.

Avrupa Halk Partisi Başkanı Donald Tusk ise iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi’ne (PİS) karşı sert tutum sergilenmesi gerektiğini belirterek, Polonyalılara eylem yapmaları çağrısında bulunmuştu. Ancak bütün tepkilere rağmen geri adım atmayan PİS, 20 Aralık’ta yasayı 233 evet oyuyla meclisten geçirmeyi başarmıştı.