Avrupa Komisyonu seçimleri öncesi son tartışma başladı
Avrupa Komisyonu Başkanlığı seçimlerinde yarışacak olan 6 aday seçimden önceki son halka açık tartışma programında bir araya geldi.
AVRUPA Komisyonu Başkanlığı seçiminde aday olanların katıldığı son tartışma Belçika’nın başkenti Brüksel’de başladı. Dünyanın en büyük uluslararası seçimlerinden birisi olan Avrupa Komisyonu seçimleri 23-26 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. Halka açık tartışmaya Nico Cue, Ska Keller, Jan Zahradil, Margrethe Vestager, Manfred Weber ve Frans Timmermans katıldı. Tartışma konuları göç, iklim değişikliği ve ekonomik kriz dahil olmak üzere Avrupa sorunlarının çözülmesine odaklanıyor.
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