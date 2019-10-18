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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Gürsel KÖKSAL / FRANKFURT / FOTOĞRAF: ING IMAGES
18.10.2019 - 11:54, Son Güncelleme:

Avrupa Koleji’nde burslu yüksek lisans yapmak isteyenler dikkat! Son gün 15 Ocak

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Avrupa Koleji’nde burslu yüksek lisans yapmak isteyenler dikkat! Son gün 15 Ocak

Avrupa Birliği’ne kadro yetiştiren yüksek öğrenim kurumu Avrupa Koleji’nde (College of Europe / Collège d’Europe) burslu yüksek lisans programlarına katılmak isteyenler 15 Ocak’a kadar başvuruda bulunabilirler.

PROGRAM kapsamında burs almaya hak kazananlar, Avrupa Koleji’nin Bruges veya Natolin kampüslerinde, Avrupa Disiplinlerarası Çalışmaları, AB Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Çalışmaları, Avrupa Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Çalışmaları, Avrupa Ekonomik Çalışmaları ve Avrupa Hukuku Çalışmaları programlarından birinde yüksek lisans yapabilecekler. Programa başvurabilmek için 35 yaşının altında olmak, ilgili alanda üniversite mezunu ya da son sınıf öğrencisi olmak gerekiyor.

‘AMAÇ AB UZMANLARI YETİŞTİRMEK’
Avrupa Birliği Başkanlığı koordinasyonunda özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle sağlanan burs programına Türkiye dışında yaşayan vatandaşlar da başvurabiliyor. Konuyla ilgili olarak Avrupa Birliği Başkanlığı’ndan Türkiye’nin Avrupa’daki temsilcilikleri aracılığıyla yapılan açıklamada, “Avrupa Koleji Yüksek Lisans Burs Programı’nın amacı, Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefi doğrultusunda ülkemizin ihtiyaç duyduğu donanımlı AB uzmanlarını ve geleceğin Türk Avrokratlarını yetiştirmektir” denildi. Başkanlık, 2010-19 arasına 115 öğrencinin bu bursla yüksek lisans yaptığını duyurdu. Ayrıntılı bilgilere www.ab.gov.tr internet adresinden ulaşılabilinir. Avrupa Koleji Yüksek Lisans Programları’na kabul için ise, Avrupa Koleji internet sitesine (www.coleurope.eu) 1 Ekim 2019-15 Ocak 2020 tarihleri arasında online başvuru yapılması gerekiyor.

Avrupa Koleji’nde burslu yüksek lisans yapmak isteyenler dikkat Son gün 15 Ocak

1949’DA KURULDU
Avrupa Koleji, Avrupa Birliği’yle ilgili lisansüstü öğrenim veren en eski kurum. Belçika (Bruges) ve Polonya’daki (Natolin) kampüslerinde her yıl 50’nin üstünde ülkeden yaklaşık 400 öğrenci öğrenim görüyor. Kolejin mezunları arasında Avrupa Birliği bürokratları, bakanlar ve özel sektör yöneticileri bulunuyor.

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