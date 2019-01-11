Avrupa hiç bu kadar tehlikede olmamıştı
Alman Sosyal Demokrat Parti Lideri Andrea Nahles, aşırı sağ ve milliyetçilik yüzünden AB’nin hiç bir zaman bugünkü kadar tehlikede olmadığını söyledi.
SPD lideri Andrea Nahles, aşırı sağ ve milliyetçiliğin gittikçe güçlendiği Avrupa’da yaklaşan Avrupa Parlamentosu seçimlerinin önemine dikkat çektiği konuşmada “Avrupa Birliği hiç bir zaman bugünki kadar büyük bir tehlikede olmadı. Bizim Avrupa yanlılarının çoğunluğuna, çalışanların çıkarı için de sosyal demokratların çoğunluğuna ihtiyacımız var” dedi.
AVRUPA’NIN KADERİ BELİRLENECEK
SPD’nin Avrupa Parlamentosu baş adayı Adalet Bakanı Katarina Barley de Avrupa Parlamentosu seçimlerini Avrupa’nın kader seçimi olarak niteledi. İnsanların Avrupa’nın önemini kavraması gerektiğini söyleyen Barley daha fazla sosyal hakların olduğu bir AB istedi.
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